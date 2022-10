Mostra a cura di Maria Luisa Parolin alla Chiesetta dell’Angelo – Laboratori di scultura oggi: Antonio Canova



Da sabato prossimo, 8 ottobre, fino al 23 ottobre 2022

la Chiesetta dell’Angelo ospita la mostra di Maria Luisa Parolin Laboratori di scultura oggi: Antonio Canova, strettamente legata al volume che l’autrice, insegnante con 20 anni di esperienza, diplomata in scultura e laureata in storia dell’arte, ha pubblicato nello scorso mese di giugno.

Realizzata in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa e la Pro Bassano, l’esposizione presenta lavori di scultura ispirati a Canova – in particolare Paolina Borghese ed Ebe danzante – e realizzati da giovani studenti delle scuole del territorio e si inserisce appieno negli eventi organizzati in occasione del bicentenario della morte del grande scultore neoclassico.

“La mostra e il testo sono un omaggio appassionato all’arte e al Canova, per la promozione e lo sviluppo dei laboratori innovativi nella scuola, attraverso lo scambio dei saperi tra docenti e studenti – spiega Maria Luisa Parolin – Il taglio è contemporaneo, sperimentale.

E’ una visione nuova, un modo originale di avvicinarsi alla scultura e alla terza dimensione.

Gli studenti che hanno studiato alcune opere dello scultore veneto presentano al pubblico le piccole sculture realizzate con un linguaggio più vicino a loro.

Alcuni hanno lavorato con i materiali tradizionali (gesso, plastilina, legno) altri hanno provato a manipolare materiali innovativi e sperimentali. Il risultato è sorprendente e invito tutti ad ammirarlo”.

“L’Assessorato alla Cultura sostiene con grande piacere questa iniziativa – sottolinea l’Assessore Giovannella Cabion – che si inserisce perfettamente tra le proposte che Bassano realizza per celebrare Antonio Canova e che permette ai più giovani di vivere in maniera ludica l’emozione dell’arte”.

I bambini e i ragazzi che visiteranno la mostra potranno avvicinarsi alla scultura e a Canova giocando con puzzle, cruciverba, unisci-puntini e tanto altro ancora e riceveranno un Quaderno di Giochi Canoviani.

In occasione della prima giornata di apertura, sabato 8 ottobre alle ore 18.30 ci sarà una performance di Marco Patuzzi con il gruppo Ensemble Musica Danza e Teatro diretto da Giulia Vidale e da Giovanna Ruth Pegoraro.

Orari di apertura:

Weekend dall’8 al 23 ottobre 2022, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00

Bassano del Grappa, 6 ottobre 2022