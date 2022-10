La verità contro i lestofanti

Ennio Flaiano [ https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Flaiano ], sul quotidiano “Il Mondo”, del 20 novembre 1956, raccontò in questo modo la favoletta sul 1956 ungherese:

«Per i più piccini. Un topo, caduto in una trappola, si dibatteva furiosamente: “Niente equivoci,” disse il topo a quelli che stavano a guardarlo “io non mi batto contro la trappola, che va benissimo, ma per la cattiva qualità del formaggio”. Questa la tesi che i comunisti ci hanno offerto per spiegare la rivoluzione ungherese, informandoci che hanno già provveduto a migliorare la qualità del formaggio e a rinforzare la trappola».

È il paradosso della democrazia rappresentativa pura,

e della deformità morale che possiamo vedere chiaramente negli effetti della privatizzazione dei profitti e della socializzazione dei costi. Dalla caduta del Ponte Morandi a Genova alla Pedemontana Veneta, da Bancopoli a Mani Pulite, a tante altre dimostrazioni di… “democrazia rappresentativa” [https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Scandali_in_Italia]

Il “Belpaese”, dopo un decennio di governi tecnici, trenta di neoliberismo, cinquanta di riprogrammazione culturale e settanta di sudditanza coloniale, si ripresenta sulla scena internazionale grazie all’imminente governo di destra, proseguendo con il completo stravolgimento dovuto alla dezinformacija che (hainoi!) è in atto da troppi anni.

Un esempio tra i tanti: appare quanto meno carente la notizia del Premio Nobel per la Pace 2022 [ https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/07/nobel-peace-prize-2022-russia-belarus-ukraine-memorial-bialiatski/ ] assegnato all’organizzazione ucraina per i diritti umani “Center for Civil Liberties”, insieme all’avvocato bielorusso per i diritti umani Ales Bialiatski e all’organizzazione russa per i diritti umani Memorial.

Mentre a prima vista il “Centro ucraino per le libertà civili” potrebbe sembrare un gruppo che merita questo onore, è passato sotto silenzio il fatto che il leader pacifista ucraino Yurii Sheliazhenko ha scritto una critica pungente.

Sheliazhenko,

che dirige il Movimento pacifista ucraino ed è membro del consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo per l’obiezione di coscienza, ha accusato [ https://ccl.org.ua/en/about-the-ccl/ ] il “Centro ucraino per le libertà civili” di abbracciare le agende di donatori internazionali problematici come il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il National Endowment for Democracy.

Il National Endowment for Democracy sostiene l’adesione alla NATO dell’Ucraina [ https://ccl.org.ua/en/claims/appeal-of-the-euromaidan-sos-regarding-the-immutability-of-the-selected-ukrainian-course-towards-democracy-the-rule-of-law-and-human-rights/ ]; insiste sul fatto [ https://ccl.org.ua/en/positions/ukraine-will-not-negotiate-its-existence/ ] che non sono possibili negoziati con la Russia e fa vergognare coloro che cercano un compromesso; vuole che l’Occidente imponga una pericolosa no-fly zone

https://ccl.org.ua/en/claims/public-statement-of-euromaidan-sos-regarding-an-attack-on-the-maternity-and-childrens-hospital-in-mariupol/ ]; afferma che solo il presidente russo Vladimir Putin viola i diritti umani in Ucraina; infinecritica mai il [ https://ccl.org.ua/en/positions/amnesty-internationals-4-august-statementa-response-by-the-tribunal-for-putin-initiative/ ] governo ucraino per aver soppresso i media, i partiti e le figure pubbliche filo-russe;critica mai l’esercito ucraino per crimini di guerra e violazioni dei diritti umani, e si rifiuta di difendere il diritto umano alla obiezione di coscienza al servizio militare riconosciuto dal diritto internazionale [ https://en.connection-ev.org/article-3614 ].

Randolph S. Bourne

[ https://en.wikipedia.org/wiki/Randolph_Bourne ], nel suo ultimo saggio sulla guerra 1915-1919 “The State“, rimasto incompiuto, scrisse:

«La guerra è la salute dello Stato. Essa mette automaticamente in movimento, attraverso tutta la società, quelle forze irresistibili che giocano a favore dell’uniformità, dell’azione infervorata delle masse a sostegno del governo, al fine di costringere all’obbedienza anche quei gruppi minoritari e quegli individui che non condividono il sentimento di appartenere ad un grande branco.

«L’apparato di governo mette in moto e applica misure punitive drastiche, per cui le minoranze sono o intimidite, riducendole al silenzio, oppure gradualmente condotte alla sottomissione, attraverso un sottile procedimento di persuasione che, a loro stesse, potrebbe apparire come una vera e propria conversione.»

Oggi possiamo stupirci che la democrazia ateniese, al suo apogeo, abbia potuto funzionare sulla base di un principio così singolare come il sorteggio, ma per i contemporanei era perfettamente naturale. Aristotele, in particolare, scriveva senza mezzi termini: «Cito come esempio le magistrature: il sorteggio è considerato democratico, l’elezione oligarchica.» Sebbene Aristotele fosse sostenitore di una forma intermedia, sottolineava chiaramente la differenza tra il sorteggio e l’elezione definendo democratico il primo, ma non la seconda. Questo punto di vista si trova anche altrove nei suoi scritti.

La moderna democrazia non conosce solo una crisi di legittimità,

la sua efficienza è entrata anch’essa in una zona di turbolenza. Ogni sorta di mali, più o meno definiti, indica che diventa sempre più difficile esercitare una gestione attiva.

I parlamenti impiegano a volte una quindicina d’anni per riuscire a votare una legge. I governi fanno sempre più fatica a formarsi, sono spesso meno stabili e, alla fine del loro mandato, non di rado sono puniti sempre più severamente dagli elettori. Le elezioni, cui partecipano sempre meno cittadini, costituiscono sempre più spesso un ostacolo all’efficienza.

Invece di riconoscere con umiltà che i rapporti di potere sono cambiati e di andare alla ricerca di nuove forme di governo che abbiano senso, l’uomo politico per mezzo di un azzardo morale è costretto a continuare il gioco mediatico-elettorale, spesso contro la sua volontà e contro quella del cittadino, che comincia a trovare lo spettacolo un po’ stancante.

L’idea di regolare i rapporti fra individui su base contrattuale, non appartiene a Pierre-Joseph Proudhon che tuttavia la descrive magnificamente nel capitolo VII di “Del principio federativo” © 1863 [ http://it.wikipedia.org/wiki/Del_principio_federativo ], è una legge di natura, dicono i più importanti sociobiologi del terzo millennio.

I rapporti da regolare sono:

fra individui;

fra individui e governo della comunità (o Stato);

fra comunità (o Stati).

Se poniamo il contenuto del contratto come legge, letta, discussa approvata e sottoscritta dalla maggioranza dei cittadini responsabili che partecipano volontariamente alle scelte, abbiamo il toccasana per dirimere moltissimi problemi, e che non possono essere diversamente risolti.

Per il potere (quello economico-mediatico) è molto più facile e “conveniente” utilizzare pochi politici installati in posizioni istituzionali dominanti, piuttosto che “contrattare” con popoli democraticamente e federalmente evoluti. Ed ecco quindi le pseudo pandemie, le crisi del debito pubblico, le guerre, la dezinformacija, e altre avversità.

Molti credono di potersi sottrarre alle leggi naturali perché tre o quattrocento anni fa il Veneto (o la Toscana, o un’altra area geografica, non fa differenza) aveva un governo diverso? ma è una assurdità.

Quei tempi avevano il governo sicuramente adatto al proprio secolo. Ma oggi le conoscenze e la tecnologia sono completamente diversi rispetto ad allora, come diversi sono i problemi.

Ed allora ecco l’idea: il contratto .

In politica esso è sinonimo di federalismo, che molti sedicenti federalisti privi di umiltà hanno tradito nella lettera e nello spirito. Tutto il contrario del mandato ad libitum che i partiti pretendono di ottenere con le elezioni.

Se la democrazia non è pienamente abbracciata in tutta la sua forza. Ad essa potremmo affiancare l’autonomia.

L’autonomia dei cittadini?

Ma chi è veramente autonomo?

Chi ha la facoltà di definire in modo indipendente le proprie regole e dunque le leggi?

“Autonomia” deriva dal greco antico autós‚ da sé e nómos‚ legge, che significa così darsi le “proprie leggi”.

Questo dovrebbe valere anche per i cittadini di questa sciagurata penisola?

Certo, anche i cittadini stessi dovrebbero poter essere legislatori. Dovrebbero poter agire a livello legislativo in modo autonomo. Con il referendum propositivo dovrebbero poter deliberare loro stessi leggi da essi stessi proposte, e con il referendum dovrebbero poter vigilare sulle leggi decise in loro nome dalla rappresentanza politica. Purtroppo, l’esperienza dimostra che i cittadini questa autonomia non la possono proprio esercitare.

Luigi Einaudi (2° Presidente della Repubblica Italiana, e forse il più meritevole) ha esemplificato questo approccio: «La libertà esiste se esistono uomini liberi; muore se gli uomini hanno l’animo di servi.»

Enzo Trentin