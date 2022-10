Venerdì 21 ottobre, inizio alle 19:45, torna in scena all’Odegar un grande classico dell’Hockey Italiano: Asiago contro Bolzano. L’ultima stagione che ha visto militare le due formazioni nella serie A Italiana è stata quella del 2012/13 – La Migross Asiago ritrova il Bolzano all’Odegar.

Fu l’anno del 4° scudetto Giallorosso, in quella formazione giocava l’indimenticata linea Bentivoglio-Ulmer-Didomenico, mentre i Biancorossi si fermarono ai quarti di finale dei playoff, eliminati proprio dagli Stellati.

Questo è il match per definizione, questo è uno di quegli eventi che giustificano il grande sforzo sostenuto per accedere all’ICE Hockey League, questa è una di quelle serate che non si possono perdere, comunque vada sarà una grande emozione per chi ama il nostro sport.

Da Asiago:

l’Asiago è con le spalle al muro, la classifica è deficitaria, forse anche in maniera eccessiva rispetto a quanto dimostrato sul ghiaccio. Adesso non ci sono alternative ogni match va affrontato con la determinazione di voler invertire la rotta, anche contro la prima della classe.

Nella difficoltà di sviluppare una mole di gioco adeguata il reparto offensivo della Migross si distingue per efficienza di realizzazione, con l’11.52% è il secondo miglior attacco nel rapporto realizzazioni-tiri di tutta la Lega. Paga ancora dazio la fase difensiva che, con 38 gol subiti, è il fanalino di coda del campionato. Lo stato di salute degli indisponibili, Porco, Vallati e Parini verrà valutato qualche ora prima del face-off.

Da Bolzano:

la squadra dell’Alto Adige guarda tutti dall’alto della prima posizione in classifica, frutto di 7 vittorie su 9 partite disputate. La formazione allenata da coach Hanlon sta dimostrando grande costanza di rendimento ed equilibrio. È ai vertici delle statistiche sia in attacco che in difesa, con 32 gol messi a segno è la seconda squadra più prolifica della lega, mentre si piazza al terzo posto per minor numero di reti subite.

Punta di diamante del reparto offensivo è il top scorer Halmo, di origine Canadese ed alla sua 4° stagione a Bolzano, ben coadiuvato da due innesti estivi: lo statunitense Hults, che ha passato la maggior parte della sua carriera nelle leghe d’oltre oceano, e il trentenne canadese Thomas, che vanta un curriculum di tutto rilievo con presenze in NHL, KHL e nella prima lega Svizzera. Sarà l’occasione di rivedere anche 3 ex Giallorossi, che hanno scelto la sponda Bolzanina nell’ultima sessione di mercato: Miglioranzi, Mantenuto e Ginnetti.

La partita, in questo momento, è il classico Davide contro Golia,

con l’Asiago, che sta trovando grande difficoltà ad adattarsi ai ritmi del nuovo campionato, sfida la prima della classe, ma la cosa sicura è che tutti all’Odegar, dai Leoni sul ghiaccio ai tifosi sugli spalti, metteranno tutte le energie per rendere difficile la vita ai grandi favoriti.

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS 1 HCB Südtirol Alperia 9 7 2 0 0 32 18 +14 21 2 Steinbach Black Wings Linz 10 6 3 1 0 29 23 +6 20 3 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 9 6 3 0 0 36 27 +9 18 4 EC Red Bull Salzburg 7 5 2 0 0 23 16 +7 15 5 EC iDM Wärmepumpen VSV 9 5 4 0 0 32 28 +4 15 6 EC-KAC 8 4 3 1 0 27 21 +6 14 7 Hydro Fehervar AV 19 10 4 4 0 2 32 29 +3 14 8 HK SZ Olimpija 8 4 3 1 0 24 23 +1 14 9 spusu Vienna Capitals 7 4 3 0 0 18 16 +2 12 10 Moser Medical Graz99ers 9 2 5 1 1 14 23 -9 9 11 BEMER Pioneers Vorarlberg 9 2 6 0 1 17 33 -16 7 12 HC Pustertal Wölfe 9 2 7 0 0 16 27 -11 6 13 Migross Supermercati Asiago Hockey 8 1 7 0 0 22 38 -16 3

Foto di Serena Fantini

Fonte www.asiagohockey.it