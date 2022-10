L’Asiago continua il tour de force che lo porterà a giocare 4 partite in 6 giorni, la prossima tappa è in Alta Austria, dove gli Stellati se la vedranno con i padroni di casa del Linz.- La Migross Asiago in viaggio verso Linz

In successione poi verrà il turno di Fehérvár e Lubiana, entrambe sul ghiaccio dell’Odegar.

Da Asiago:

l’Asiago continua a giocare buone partite ma non raccoglie punti. Anche nell’ultimo incontro a Salisburgo, pur soffrendo il gioco dei campioni in carica, è rimasto in partita fino al terzo tempo, dove ha subito un parziale di 0-2, che ha fissato il risultato sul 3-1 finale per i Red Bull. Ancora una volta ad andare a rete è stato Salinitri, che si conferma il Top Scorer della squadra. Il penalty killing chiude con il 100% di efficacia, mentre il powerplay continua a non essere una fase di gioco positiva, in tutte e 2 le occasioni di superiorità non ha portato gol e grandi occasioni per gli attaccanti dell’Asiago. Da sottolineare la buona prova di Fazio che, nonostante la sconfitta, ha parato con una percentuale del 90.6%. Non son attese modifiche alla lista dei giocatori disponibili, coach Barrasso dovrà fare ancora a meno di Porco.

Da Linz:

il Linz naviga nei quartieri alti della classifica e si gioca la prima posizione con Bolzano e Salisburgo. Nell’ultimo turno, a sorpresa, ha subito una sconfitta casalinga per mano dei Pioneers Vorarlberg, formazione che occupa il penultimo posto in graduatoria. Il roster, composto da 20 giocatori austrici, 5 canadesi, un norvegese, un finlandese ed uno statunitense, ha un’età media di poco superiore ai 26 anni ed è stato costruito con l’ambizione di migliorare i risultati degli ultimi 2 anni, che non hanno visto la formazione Austriaca protagonista dei playoff. Attualmente l’attaccante che trova con più facilità la via del gol è il venticinquenne Gaffal, da sempre nelle fila del Linz, che ha messo a segno 7 gol nelle 12 partite disputate.

I Leoni dovranno aggredire la partita in cerca di quei punti che tanto mancano alla loro classifica, ma troverà di fronte una formazione altrettanto motivata a riscattare la brutta sconfitta casalinga subita contro i Pioneers.

Classifica IceHL:

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS HCB Südtirol Alperia 12 9 3 0 0 43 26 17 27 EC Red Bull Salzburg 10 8 2 0 0 35 22 13 24 Steinbach Black Wings Linz 13 7 5 1 0 37 31 6 23 spusu Vienna Capitals 10 6 3 0 1 32 21 11 19 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 11 6 4 0 1 44 41 3 19 Hydro Fehervar AV 19 13 5 5 1 2 40 37 3 19 EC iDM Wärmepumpen VSV 12 5 5 1 1 41 39 2 18 EC-KAC 11 4 5 2 0 36 32 4 16 HK SZ Olimpija 10 4 4 2 0 27 32 -5 16 Moser Medical Graz99ers 12 3 6 1 2 20 32 -12 13 HC Pustertal Wölfe 12 4 8 0 0 32 39 -7 12 BEMER Pioneers Vorarlberg 11 3 7 0 1 22 39 -17 10 Migross Supermercati Asiago Hockey 11 2 9 0 0 29 47 -18 6

Match: Steinbach Black Wings Linz vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Linz AG Eisarena (AUT), Ven 28 ottobre 19:15

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

Foto Paolo Basso

Fonte www.asiagohockey.it