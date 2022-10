La 28esima edizione è in programma dal 22 al 25 Giugno – La Leggenda di Bassano annuncia le date per il 2023!

Presentata ufficialmente ad Auto e Moto d’Epoca Padova

la 28esima edizione de La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto. Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca ha annunciato le date per il 2023: si partirà il 22 Giugno con tante novità!

L’ultima edizione padovana di Auto e Moto d’Epoca, tenutasi lo scorso weekend, è stata la splendida cornice che ha ospitato il lancio ufficiale dell’edizione 2023 de La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto. Tanto il pubblico, quanto l’affetto dei numerosi ospiti ed amici presenti al Salone di Padova – da sempre tappa irrinunciabile per gli appassionati del motorismo storico – sono stati il miglior modo di iniziare il nuovo percorso che porterà alla 28esima edizione dell’evento in programma dal 22 al 25 Giugno.

L’annuncio delle date è stato come consuetudine

comunicato da Stefano Chiminelli, presidente del Circolo Veneto Automoto d’Epoca (CVAE), affiancato anche quest’anno dal testimonial ed apripista dell’evento: il bi-campione del mondo Miki Biasion. “La Leggenda di Bassano è una delle manifestazioni che più mi sta a cuore – ha rivelato il pilota veneto – E non è il solo fatto di essere originario di Bassano del Grappa a farmi sentire a casa quando partecipo a “La Leggenda”. È l’accoglienza ed il calore che solo chi ha vissuto questa esperienza può comprendere”

Ma Miki non era l’unico ospite iridato presente all’annuncio. Oltre alla gradita partecipazione “istituzionale” del presidente dell’ASI Alberto Scuro e dei numerosi amici dell’evento, tra cui il vincitore della passata edizione Gianmarco Rossi e l’organizzatrice della WinteRace Rossella Labate, anche il grande Cesare Fiorio ha voluto brindare al futuro successo della manifestazione, confermando la dimensione internazionale raggiunta dalla “Leggenda”.

Un altro punto di forza che contraddistingue La Leggenda di Bassano, confermata tra le 15 tappe del prestigioso ASI Circuito Tricolore 2023 con il patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo, del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), è lo stretto legame che da anni lo lega con il marchio O.S.C.A. F.lli Maserati.

“Dopo aver festeggiato il 75esimo anniversario

della Casa bolognese nel 2022, abbiamo in programma altre sorprese per gli appassionati per l’anno che verrà – ha rivelato Stefano Chiminelli – E la presenza di Elad Shraga, che ci ha permesso di esporre la sua splendida MT 4 1500, e dei tanti collezionisti amici della “Leggenda”, ci dimostra quanto lo sforzo che stiamo facendo insieme alla famiglia Maserati per non far dimenticare questo marchio leggendario, venga veramente apprezzato”

“Ma le sorprese saranno tantissime – ha continuato Chiminelli – e presto avremo il piacere di svelarne qualcuna. Intanto siamo lieti di presentare il cortometraggio della passata edizione che è sempre un regalo gradito per i nostri equipaggi”

“Tra le tante novità, però, restano le certezze: l’incredibile scenario offerto dalle Dolomiti, patrimonio Unesco, e le vetture di altissimo livello che da sempre partecipano a La Leggenda di Bassano, sono il vero punto di forza che contraddistingue questa manifestazione”

Appuntamento dunque il 22 Giugno per le verifiche e dal 23 al 25 per “tre giorni Leggendari che solo chi ci sarà potrà raccontare!”

https://www.laleggendadibassano.com/