Passerella al Palaferroli dopo l’allenamento congiunto con Arena Volley Team Verona (4-0) – Ipag Sorelle Ramonda, abbraccio di tifosi e sponsor



Maso, presidente di Fipav Veneto: “Bellissimo vedere due squadre che si presentano assieme, è un esempio di collaborazione e di sinergia da seguire per far crescere il volley”

Non è stato solo un secondo test interessante, in vista del campionato, l’allenamento congiunto che si è svolto al Palaferroli di San Bonifacio tra Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda e Arena Volley Team Verona.

La giornata ha visto anche il primo abbraccio corale del pubblico e degli sponsor

alle due squadre, che si sono presentate ufficialmente con la passerella delle atlete e degli staff tecnici, davanti alle autorità e a due ospiti d’onore: il presidente di Fipav Veneto, Roberto Maso, e della federazione vicentina Domenico Piano.

Ha fatto gli onori di casa il vicesindaco del Comune di San Bonifacio, Cristina Zorzanello.

“Un allenamento congiunto rientra nella normalità – ha sottolineato Maso – mentre non lo è che venga fatta una presentazione assieme di due società e questo mi fa enormemente piacere. Un esempio di collaborazione e di sinergia da seguire. Forse il Covid ci ha insegnato anche questo: che per avere risultati dobbiamo lavorare assieme.

È bello vedere anche l’inserimento di tante giovani in queste due squadre, che dà la misura del lavoro che le società stanno facendo con i vivai. Ora ci auguriamo che il pubblico torni a popolare i palazzetti, anche se dopo due anni di digiuno non sarà facile.

Noi ce la metteremo tutta e contiamo sulla spinta che stiamo avendo dalle nostre nazionali, che ci hanno regalato un’estate ricca di emozioni mondiali”.

Piano invece ha fatto gli auguri alle atlete del Montecchio: “Oggi ho visto una bella squadra, che mi è piaciuta parecchio, con grandi potenzialità a livello tecnico e di forza fisica che potranno portare a risultati soddisfacenti. La prima di campionato sarà il derby vicentino con Anthea Vicenza: ci aspettiamo un match appassionante.

Ma tutto l’universo del volley berico gode di ottima salute, con grandi numeri e prospettive di crescita”.

Quattro i set disputati, con il risultato di 4-0 per l’organico castellano. Il coach di Ipag Ramonda, Marco Sinibaldi, vede passi in avanti: “Abbiamo ricercato, nei primi tre set, lo sviluppo della squadra che sarà titolare.

Mi è piaciuto il cambio di ritmo soprattutto in fase di muro, che era l’obiettivo di questa settimana: quando siamo stati più invadenti abbiamo trasformato il gioco in muri attivi e muri punto, permettendoci di fare un’ottima prestazione in contrattacco.

Ho apprezzato tanto anche il lavoro che abbiamo fatto in battuta, soprattutto come tattica: abbiamo messo pressione nei punti giusti, siamo stati molto precisi e questo è uno dei fondamentali che in serie A fanno ancora la differenza.

C’è ancora parecchio lavoro da fare, ma abbiamo le idee molto chiare sulla nostra strategia e su dove vogliamo arrivare e le prossime tre settimane saranno importanti per mettere a punto molti aspetti”.

Marcello Bertolini, coach di Arena Team Volley, ha visto buone fasi di gioco: “Quando si compete con una squadra di livello superiore si vede la differenza sia fisica che tecnica – premette -.

Tuttavia, anche se l’incontro è stato sempre in salita per noi, credo sia stata una serata positiva per testarci in situazioni di muro forte e di gioco veloce, come quello che ha Montecchio. Mi ritengo soddisfatto soprattutto della fase tre, quando siamo riusciti a giocare con una buona efficienza.

Siamo all’inizio, c’è ancora da lavorare, ma penso che siamo a un buon punto in vista della prima partita di campionato che sarà un derby contro lo Spakka Volley. Veniamo da due stagioni positive, quindi anche in questo campionato l’obiettivo è di stare nella parte nobile della classifica”.

LE DUE SQUADRE

SERIE A2 Unione Volley Montecchio Maggiore

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci e Giulia Malvicini

Centrali: Margherita Brandi, Giulia Marconato, Karin Barbazeni

Attaccanti: Giulia Angelina, Rachele Nardelli, Alice Tanase, Sara Muraro

Opposto: Giorgia Mazzon

Libero: Marianna Maggipinto (capitano)

Allenatori: Marco Sinibaldi 1°, Mario Fangareggi 2°

SERIE B1 Arena Volley Team Verona

Palleggiatrici: Marta Bissoli (capitano) e Giulia Gainelli

Centrali: Fabiana Brutti, Aurora Montin, Rebecca Ferrari

Laterali: Elena Cappelli, Alberta Sgarbossa, Anna Hrabar

Opposti: Anna Muzzolon, Gioia Riccato

Liberi: Michela Moschin, Giorgia Erigozzi.

Allenatori: Marcello Bertolini 1°, Manuel Frassoni 2°

San Bonifacio, 3 ottobre 2022