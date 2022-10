Torneo Mimmo Fusco – Via al torneo il 19 ottobre, finali il giorno dopo. Tutte le partite in diretta Rai Sport HD – Ipag Ramonda debutta con Busto Arsizio

Definito il calendario delle due giornate di gara del torneo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia, che vedrà per la prima volta tra i partecipanti Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda.

La squadra vicentina sarà l’unica di A2

delle quattro contendenti della manifestazione, intitolata al telecronista Mimmo Fusco, scomparso prematuramente nel 2005, voce della pallavolo femminile in Rai. Gli altri team sono di A1: e-work Busto Arsizio, Vero Volley Monza e Volley Bergamo 1991.

Il torneo, che si giocherà alla e-work Arena di Busto Arsizio il 19 e 20 ottobre, sarà trasmesso con telecronaca diretta su Rai Sport HD. Sulla stessa rete, dopo il tg sportivo delle 23.45, in ambedue le giornate andrà in onda una sintesi delle partite della giornata.

Si partirà alle 16 del 19 ottobre con il match tra Vero Volley Monza e Volley Bergamo 1991. A seguire E-Work Busto Arsizio-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Il 20 ottobre, alle 15, la finale per il terzo e quarto posto. A seguire, la finale per primo e secondo. Infine le premiazioni.

La squadra castellana è la novità di una delle più importanti manifestazioni pallavolistiche nazionali, che conta 28 anni di storia e nell’albo d’oro annovera società blasonate come Busto Arsizio, vincitrice dell’edizione 2021 del torneo, Pesaro, Perugia, Ravenna e Modena.

Le altre sono

Vero Volley Monza, che proprio il 20 ottobre presenterà la squadra che punta allo scudetto; Volley Bergamo, che per anni ha dominato la pallavolo italiana; e Uyba Volley Busto Arsizio, società top del campionato di A1 che ha “regalato” il direttore generale Enzo Barbaro alla Lega, dove assumerà la carica di direttore generale.

Oltre ad essere un evento sportivo di riferimento per il volley italiano, il quadrangolare regala ogni anno borse di studio a studentesse-pallavoliste che si sono distinte nello studio e nello sport, appartenenti a famiglie poco abbienti. Dal 2019 l’evento gode del patrocinio e del contributo della Regione Lombardia.

Il presidente Carla Burato esprime soddisfazione per la partecipazione: “È la prima volta che prendiamo parte a questo prestigioso torneo e non vediamo l’ora di confrontarci con squadre così importanti. La telecronaca in diretta Rai sarà un’occasione importante di visibilità per gli sponsor di maglia, che sapremo valorizzare al meglio”.

Montecchio Maggiore/San Bonifacio, 8 ottobre 2022