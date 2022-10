Il treno della salute fa tappa a Bassano del Grappa

Anche l’ULSS 7 Pedemontana aderisce all’iniziativa “Il treno della salute” mettendo a disposizione un gruppo di operatori sanitari per la tappa bassanese.

Martedì 4 e mercoledì 5 ottobre in stazione sarà possibile ricevere consulenze gratuite e partecipare alle tante iniziative di prevenzione ospitate all’interno del convoglio

Il Treno della Salute, l’originale iniziativa itinerante di prevenzione promossa da CUAMM Medici con l’Africa in collaborazione con Ferrovieri con l’Africa e Trenitalia, e sostenuta anche dalla Regione Veneto, farà tappa anche alla stazione di Bassano del Grappa, dove il convoglio sosterà martedì 4 e mercoledì 5 ottobre.

In entrambe le giornate, dalle 9.00 alle 19.00, i cittadini potranno accedere gratuitamente ad una serie di iniziative di prevenzione: punti informativi su alcune tra le più diffuse patologie e sugli screening, ma anche consulenze su come migliorare il proprio stile di vita per contrastare le malattie cronico-degenerative e infettive. Il tutto visitando vagoni opportunatamente allestiti.

Al loro interno, insieme ai volontari di CUAMM Medici con l’Africa, ci saranno anche gli operatori sanitari dell’ULSS 7 Pedemontana, che sostiene l’iniziativa mettendo appunto a disposizione delle risorse di personale: «Crediamo nell’importanza fondamentale della prevenzione – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – e pertanto siamo ben felici di sostenere questa originale iniziativa: ci auguriamo anche così di poter arrivare a quanti più cittadini possibile, facendo informazione e sensibilizzazione sull’importanza di adottare uno stile di vita corretto e ricordando l’importanza di accogliere alcune fondamentali opportunità di salute che offriamo, in primis gli screening oncologici».