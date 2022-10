Nelle loro azioni i partiti politici non possono essere in contrasto con i loro desideri. Il totalitarismo è il peccato originale dei partiti. Le lotte tra fazioni furono ben formulate [ https://www.treccani.it/enciclopedia/michail-pavlovic-tomskij/ ] da Michail Pavlovič Tomskij: «Un partito al potere e tutti gli altri in prigione.» – Il totale scollamento tra popoli e governi/potere



Nella dilagante stupidità dei partiti emerge la dissonanza cognitiva.

Di solito essi si rendono conto di quando il proprio agire entra in conflitto con le proprie idee o opinioni sperimentando uno stato di allarme. Sanno che è sbagliato barare, ma in alcune occasioni lo fanno, e avvertono tensione.

Il defunto Marco Pannella, con il suo Partito Radicale, a dispetto di un peso elettorale oggettivamente mai determinante, induceva a rammentare un antico proverbio veneto: “Fa pi bacan, el caro vojo de quelo pien” (Fa più rumore un carro vuoto che quello pieno).

Malgrado ciò riuscì a plasmare il Paese secondo i suoi intendimenti ed i suoi convincimenti, con il risultato che l’ha trasformato, in profondo, a sua immagine e somiglianza.

L’Italia del XXI Secolo somiglia molto più a come l’ha voluta Marco Pannella che non a quella pensata da tutti i politici della cosiddetta “Seconda Repubblica” messi insieme.

Lo ha fatto – tra altre cose – promuovendo la legge che prevede la raccolta firme di sottoscrizione delle liste elettorali, e la loro certificazione ad opera di personale qualificato. Lo fece dopo il successo della Liga Veneta prima, e della Lega Nord successivamente.

Ma tale obbligo burocratico vale solo per i nuovi soggetti,

perché chi è già presente in Parlamento ne è esentato. Lo fece convincendo gli altri partiti sulla soglia di sbarramento per entrare in Parlamento, imposta al 3% per ogni lista su base nazionale.

E questo – come molto altro – difficilmente può concordare con la democrazia. Dal greco antico: démos, «popolo» e krátos, «potere» che etimologicamente significa “governo del popolo” non dei suoi rappresentanti.

Del resto, come scrisse Floyd Arthur Harper (https://en.wikipedia.org/wiki/F._A._Harper fondatore l’Institute for Humane Studies nel 1961): «è uno strano concetto di “libertà” quello per cui sei costretto a pagare i costi per promuovere atti che disapprovi o idee con cui non sei d’accordo, o che ti costringe a sovvenzionare ciò che consideri pigrizia e negligenza. La tua “libertà” in questo processo è che godi del diritto di essere costretto a piegarti ai dettami degli altri, contro la tua saggezza e coscienza!»

Cosa dire della “visione democratica” dei partiti, per esempio sulla bocciatura espressa dai votanti sulla candidatura di Umberto Bossi alle elezioni del 25 settembre 2022, e la sua “riabilitazione” per mezzo del conteggio dei resti del proporzionale di una legge controversa, il “Rosatellum”, che nessuno è riuscito a modificare nella passata legislatura malgrado le polemiche.

Si aggiunga che la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 [ https://www.laleggepertutti.it/43465_legge-elettorale-porcellum-incostituzionale-la-sentenza-della-corte-costituzionale#:~:text=La%20Corte%20costituzionale%20%E2%80%93%20si%20legge%20in%20una,il%2055%25%20dei%20seggi%20assegnati%20a%20ciascuna%20Regione ] che prevedevano l’assegnazione di un premio di maggioranza (sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica) alla lista o alla coalizione di liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Ovvero: c’è chi giudica illegittimi tutti i Parlamenti successivi.

E qui, per comprendere, è bene fare un distinguo:

una cosa è la legalità. I campi di concentramento nazisti, le leggi razziali fasciste del 1938, l’apartheid sudafricana erano tutte cose legali; ma sicuramente illegittime.

Eppure Don Luigi Sturzo (che credeva nel federalismo e fu fondatore della democrazia Cristina, partito che non ha mai guardato al federalismo) in “Politica di questi anni. 1957-1959”, © Zanichelli, Bologna, sosteneva:

«Fra coloro che amano la libertà per convinzione e coloro che amano la libertà a parole vi è una divergenza sostanziale: i primi sono convinti che la libertà rimedia ai mali che può produrre, perché al tempo stesso eccita energie nuove, spinge alla formazione di libere associazioni, sviluppa contrasti politici e sociali dai quali derivano i necessari assestamenti; gli altri, invece, hanno paura della libertà e cercano sempre il modo di imbrigliarla con una continua e crescente legislazione e con un’azione politica vincolatrice, che finiscono per soffocarla.»

Prima del 25 settembre 2022 molti elettori si sono espressi per astenersi dal votare (manifestando in tal modo un grande interesse per la politica, ma affermando di non trovare un’offerta soddisfacente, e di essere stanchi di turarsi il naso), poiché nulla sarebbe cambiato in Italia. Altri sostenevano che l’astensione non era un’opzione valida, perché c’erano partiti alternativi all’imperante partitocrazia.

In realtà ambedue questi schieramenti sono stati raggirati senza nemmeno capire che anche comportamenti coraggiosi non sono premiati da un Parlamento sordo e grigio. Si veda, per esempio, l’opera dei parlamentari Sara Cunial, Gianluigi Paragone, e qualche altro che nulla hanno prodotto. E per sovrammercato non sono stati riconfermati.

Che dire poi dell’informazione istituzionale e mainstream

dopo la “Dezinformacja” constatata nel trasmettere informazioni fuorvianti o manipolate riguardo la pandemia Covid-19 o sul conflitto in Ucraina?

Di conseguenza come non prendere con il beneficio d’inventario i dati del Ministero dell’Interno (7.882 Comuni su 7.904) sull’affluenza al voto per le ultime elezioni politiche che si ferma al 63,74%; ma dove mancano le percentuali dei voti nulli e delle schede bianche?

Chi si è preoccupato di quest’ultimo aspetto ha calcolato che tra astensione (mai così alta nella storia della repubblica), schede bianche, e nulle arriviamo a oltre 41%, vale a dire circa 18.000.000 su 45.000.000.

Se malissimo sono andati i partiti antisistema considerando che nessuna delle liste candidate sarà presente nel nuovo Parlamento; il Movimento 5 Stelle, che da partito del dissenso si è trasformato in qualcos’altro, è vittorioso principalmente al sud e nelle isole. Ma sopratutto è stato premiato Giuseppe Conte il quale, a parte la dialettica che ha usato, sembra aver promosso una politica di voto di scambio.

Tutti quei soggetti che ambiscono al rinnovamento dovrebbero ricordare in primo luogo che la rivoluzione non è solo una rivolta contro un ordine preesistente, ma il costituire un nuovo ordine in contraddizione con quello tradizionale. La ricerca di qualcosa di nuovo, insomma.

È poi sorprendente

come tutti i “rivoluzionari” si siano dimostrati fertili, creativi e fantasiosi nel creare e disattivare nuovi partitucoli insignificanti sotto il profilo elettorale, e abbastanza infecondi riguardo le proposte per un Progetto di Costruzione Politica Innovativo, e quasi nessuno si sia ricordato dell’opportunità di ricorre alla consolidata opera di Gianfranco Miglio, che fu apprezzata anche all’estero.

Avendo in mente di rivolgersi primariamente a quei circa 18.000.000 sopra descritti, e una volta adottato quel progetto federalista, per prima cosa i “rivoluzionari” si dovrebbero raggiungere gli intellettuali, gli insegnanti e gli scrittori (ignorando i giornalisti che sono stipendiati dagli editori), con argomentazioni ragionate, poiché sarà la loro influenza sulla società che prevarrà, dopo di che i politici seguiranno.

In fondo la società può essere pacificamente rivoluzionata solo attraverso un cambiamento delle idee.

Enzo Trentin