La promessa di Gianfranco Trapula alla squadra castellana che si è presentata ieri in municipio – “Tenete alto il nome della nostra città, vogliamo tutti che torniate ad allenarvi e giocare qui” – Il sindaco a Montecchio Volley: “Avrete un nuovo palasport”

“Costruiremo un nuovo palazzetto da 1.500 posti, adeguato ad ospitare squadre di alto livello come Unione Volley Montecchio Maggiore. Un team che noi tutti vogliamo riportare a casa”.

È l’annuncio fatto dal sindaco Gianfranco Trapula,

ieri sera nella sala consiliare del municipio, durante la presentazione della squadra e della nuova maglia a pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A2, che prenderà il via domenica al Palaferroli di San Bonifacio con il derby tra Montecchio e Anthea Vicenza.

“Siete una bellissima realtà, che mantiene un legame forte con il nostro territorio come dimostra la presentazione di questa sera – ha detto il sindaco in apertura, rivolto alle atlete, allo staff tecnico e ai dirigenti –. Anche se quest’anno vi siete trasferiti a San Bonifacio per motivi logistici e organizzativi, noi ci auguriamo che sia un trasferimento temporaneo, perché vi rivogliamo qui tra noi.

Abbiamo inserito nel piano triennale delle opere il nuovo palasport, una struttura importante, polifunzionale, adeguata a ospitare squadre del vostro livello. Sorgerà nella zona adiacente al polisportivo comunale di via del Vigo e il costo preventivato è di 4,5 milioni. Confidiamo nei finanziamenti, come quelli del Pnrr, per realizzarlo. Nel frattempo verremo al Palaferroli a tifare per voi, perché siete un orgoglio per la nostra città”.

Gli auguri alla squadra castellana per il prossimo campionato sono arrivati anche da Mauro Fabris, presidente nazionale della Lega Pallavolo di serie A femminile, nel collegamento in diretta: “Montecchio è al sesto anno in serie A e deve esserne orgoglioso. Il trasferimento non sarà un problema, ma un’occasione di consolidamento per la società. Un plauso di merito va al suo presidente, Carla Burato, che ci dà una mano in Lega consentendoci di organizzare un campionato competitivo e affascinante”.

Gli auguri sono giunti anche da Roberto Maso, presidente di Fipav Veneto, e dal presidente provinciale della federazione, Domenico Piano: “La società ha lavorato bene e fatto passi progressivi in base alle proprie possibilità, e questo non è scontato – ha detto Maso -.

Siamo in un periodo euforico per la pallavolo,

con un’annata fantastica per le nazionali e invito a cavalcare l’onda, perché dobbiamo far tornare in palestra tanti ragazzi e ragazze”. “Mi sono sempre divertito alle partite di Montecchio e so che anche quest’anno sarà lo stesso”, ha aggiunto Piano.

Quindi la parola è passata al presidente Carla Burato e alle ragazze della squadra, presentate una ad una dalla conduttrice Andreina Paderno. “È un’emozione tornare qui a Montecchio – ha detto Carla Burato -, perché è da questa sala che siamo partiti cinque anni fa. Dobbiamo fare un plauso al presidente onorario Enilo Zigiotto, che ha fondato la società, ma anche al vicepresidente Fabio Maraia, al dirigente Paolo Fasoli, alla dg Annalisa Zanellati e a tutti i collaboratori che ci hanno aiutato a raggiungere questo scopo. Tutti uniti dalla passione per la pallavolo”.

Il coach Marco Sinibaldi si è soffermato sul torneo Mimmo Fusco, che si giocherà domani e giovedì in diretta Rai, e sul campionato: “Siamo orgogliosi di partecipare a un torneo importante, consapevoli che affronteremo squadre di un’altra categoria e giocatrici delle nazionali – ha rimarcato -. Ma la cosa ci stimola: non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo giocare spregiudicati, rischiando al massimo”.

Sul derby di esordio di domenica prossima ha aggiunto:

“La prima di campionato è sempre un’emozione. Poi, invece, dovremo concentrarci ed essere consapevoli del lavoro fatto in questi due mesi, per affrontare al meglio la stagione. È una bella squadra: tutte si trascinano a vicenda”.

Quindi la presentazione di tutte le giocatrici davanti al pubblico, con le squadre under 13 e under 18 di Creazzo Volley in prima fila, e della nuova maglia da gioco: storici colori biancorossi, ma con rivisitazione della maglia, che è bianca con la banda rossa.

Domenica la parola al campo, con una novità: anche la serie A2 sarà trasmessa in diretta su Volleyball world tv, insieme alla pallavolo di vertice, con approfondimenti successivi e highlights sui momenti più belli delle partite.

Montecchio Maggiore, 18 ottobre 2022