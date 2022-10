Averne di problemi così: piovono iscritti alla segreteria di Cà Dolfin – Il Rally Città di Bassano è già oltre quota 130

39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO

17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

In un momento così critico per tutti e per tutto, nessun problema d’iscrizioni per il Rally Città di Bassano che viaggia a gonfie vele verso l’appuntamento di venerdì 28 e sabato 29 ottobre.

E’ già stata superata di slancio quota 130 sommando concorrenti moderni e storici, un’infornata di protagonisti per il “Mundialito del Nordest” abituato a cospicue partecipazioni, ma sorpreso di adesioni record quando mancano ancora oltre dieci giorni alla chiusura del termine (mercoledì 19 ottobre).

Potrebbe essere necessario chiedere una deroga per far correre al massimo duecento vetture nell’ultimo weekend del mese, a ridosso del cambio di ora legale, ma con il tramonto più o meno alle 18.

Averne di problemi così. Intanto la squadra di governo rinserra i ranghi: Narciso Paccagnella e Paolo Grandesso tengono le fila di una motivatissima Bassano Rally Racing, gasata al punto giusto dosando l’acceleratore per non andare fuori giri.

Alla segreteria di Cà Dolfin 127 è febbrile l’attività di Erika Toniolo e delle “Tose del Bassano”, con viavai incessante di Alberto Rossato, Enrico Spigolon, Antonio Frigo, dei fratelli Fabrizio e Moris Alloro, mentre da remoto Lino Fantinato aggiorna l’elenco iscritti.

Poi la direzione gara verrà affidata all’esperienza “analogica” di Walter Robassa e Alberto Riva, garanzia di meccanismi oliati a dovere, con presidente del collegio dei commissari sportivi Luca Ciamei, supervisore Marco Pollicino, delegato all’allestimento del percorso Stefano Benfatti.

A partire davanti saranno le auto storiche in lizza per la Coppa Rally di Zona, a seguire le moderne dell’International Rally Cup che a Bassano assegnerà titoli e trofei della serie Pirelli 2022.

“Rubbio”, “Valstagna” e “Cavalletto” attendono le note alte di aspirati e turbo, concerto a quattroruote e musica da urlo per la moltitudine di appassionati vicentini.

Bassano del Grappa, 8 ottobre 2022

