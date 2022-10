Con la fiducia ottenuta dal Governo, abbiamo assistito ad un momento storico della nostra Repubblica. Giorgia Meloni è la prima donna italiana a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio – Un Governo di destra che avanza col capo rivolto al passato…

Un avvenimento che a noi socialisti non può che far piacere, soprattutto perché si tratta di un ruolo conquistato con l’impegno e la coerenza e non frutto di un’artificiale “quota rosa”. Tuttavia…

Tuttavia le ragioni di soddisfazione si limitano a questo, infatti, per la prima volta nella sua storia, la Repubblica italiana è guidata da un Governo di destra e questo preoccupa noi socialisti.

Certamente bisognerà aspettare i primi interventi ufficiali del Governo Meloni per poter giudicare ma, se l’appartenenza politica ha un senso (e lo ha), da quanto è stato possibile capire dagli interventi della neo Presidente e da quanto emerge dal richiamato “programma di coalizione” è verosimile pensare che questo Governo opererà seguendo una linea politica reazionaria più che conservatrice.

Ne è plastico esempio la volontà di spostare a 10.000 euro il tetto al contante, riportando indietro le lancette di quasi vent’anni. Il tetto al contante, da una parte può rappresentare un limite al mercato ma al contempo anche all’evasione fiscale. Il Governo intende sacrificare sull’altare del mercato la lotta all’evasione fiscale?

E ancora, si torna a parlare di investimenti in grandi opere nel mezzogiorno. Il Ministro leghista Salvini, sarà l’artefice della costruzione dell’ormai mitico Ponte sullo Stretto?

Come correttamente ricorda la Presidente Meloni, la povertà non è stata eliminata, ma il Governo intende tornare indietro sul salario minimo e tornare al passato, quando non esisteva in Italia il reddito di cittadinanza?

Torneremo a trivellare l’Adriatico?

Il Governo si appresta a lanciare una crociata contro l’oikofobia?

Chissà se stavolta, con un Governo di destra, il senatore Gasparri riuscirà a far approvare la sua legge sulla personalità giuridica del feto.

Il Governo Meloni guarda al passato. Noi socialisti invece nel passato affondiamo le nostre radici, ma è al futuro che intendiamo lanciare il Paese.

Giuseppe Maria Toscano Luca Fantò

Segretario provinciale PSI Vicenza Segretario cittadino PSI Vicenza

27 ottobre 2022