Gluten Free ricetta: indivia gratinata, noci, gorgonzola e melagrana

Problemi di glutine? ecco una ricetta invernale che soddisferà tutti gli intolleranti…

Saporita, profumata e con poche calorie: la ricetta dell‘indivia belga gratinata senza glutine, con noci e gorgonzola, sembra fatta apposta per soddisfare la voglia di buono… anche a dieta!

Preparata con ingredienti salutari e genuini, è completamente gluten free, quindi adatta anche ai celiaci. In più, i formaggi con cui abbiamo condito la nostra indivia belga al forno, il gorgonzola e il parmigiano, sono privi di lattosio. Quindi, è una ricetta ideale per intolleranti al glutine e al lattosio.

L’indivia belga gratinata al forno che ti proponiamo, sebbene indicata per chi segue una dieta grazie al suo ridotto contenuto calorico, è comunque adatta per tutti i commensali. Puoi servirla come antipasto in un pranzo importante o gustarla come piatto unico, anche durante un pasto fuori casa.

I valori nutrizionali dell’indivia belga gratinata

L’indivia belga è la protagonista indiscussa del nostro piatto. Poiché il suo sapore leggermente amarognolo non incontra spesso il favore di tutti, accompagnarla con altri ingredienti è un’ottima soluzione per mangiarla con più gusto.

L’indivia belga, dalla caratteristica forma allungata, contiene diverse vitamine come la vitamina A , le vitamine del gruppo B (B1, B2 e B3) e la vitamina C , fondamentale per la salute del sistema immunitario .

come la , le (B1, B2 e B3) e la , fondamentale per la . è ricca di fibre insolubili , ottime in caso di stitichezza , perché aiutano a regolarizzare l’attività intestinale . Inoltre, le fibre ti saziano velocemente , evitando che tu sia preda degli attacchi di fame improvvisi.

, ottime in caso di , perché aiutano a . Inoltre, , evitando che tu sia preda degli attacchi di fame improvvisi. Contiene diversi sali minerali. In particolare, abbondano il fosforo, il calcio, utili per la salute di ossa e cervello, ma anche ferro e potassio.

Lo sapevi che il Gorgonzola ha molte proprietà benefiche per il nostro organismo? È ricco di vitamina A, utile al corretto funzionamento del sistema immunitario e, come tanti formaggi, ha un alto contenuto di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti. Se sei a dieta, ricordati di consumarlo con moderazione, perché contiene parecchio sodio. Ma non devi rinunciarci, e questa indivia gratinata ne è la prova: basta usare la giusta quantità e potrai godere di gusto e benefici!

I chicchi di melagrana contenuti nella ricetta sono un vero e proprio concentrato di polifenoli e flavonoidi. Ciò vuol dire che il melagrana, mangiata con regolarità, grazie al suo potere antiossidante si prende cura della nostra pelle, mantenendola giovane ed elastica. Inoltre, è una fonte preziosa di vitamina C, indispensabile durante il periodo invernale.

Infine, abbiamo pensato anche al cuore, con l’aggiunta di frutta secca. La presenza delle noci, infatti, assicura un carico di antiossidanti, vitamina E e acidi grassi, indispensabili per la riduzione del colesterolo.

Come preparare l’indivia belga gratinata con noci e gorgonzola

ingredienti per 4 persone

calorie a persona 208

6 cespi indivia belga

40 g gherigli di noci

60 g Gorgonzola

30 g melagrana in chicchi

40 g parmigiano Reggiano da grattugiare

1 bicchiere brodo vegetale

1 cucchiaio olio extravergine di oliva

sale

pepe

PROCEDIMENTO:

Monda i cespi di indivia, eliminando le foglie esterne più rovinate, dividili a metà nel senso della lunghezza e taglia la radice alla base. Fai cuocere la verdura in un tegame antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva e il bicchiere di brodo vegetale a fuoco basso per circa 15 minuti.

Trasferisci l’indivia belga ben sgocciolata in una pirofila precedentemente unta con l’olio rimasto, mettendo la parte tagliata del cespo rivolta verso l’alto. Insaporisci con sale e pepe e cospargi con il Parmigiano grattugiato, i fiocchetti di gorgonzola e i gherigli di noci leggermente tritati.

Metti in forno preriscaldato a 180 °C, fino a quando si sarà formata una crosticina in superficie e il formaggio non si sarà sciolto. Togli dal forno, lascia intiepidire e, poco prima di servire, decora con i chicchi di melagrana.

