Giambattista Brocchi, uno di noi

In occasione del 250° anniversario, a Bassano del Grappa martedì 11 ottobre il racconto del viaggio egiziano dell’illustre naturalista.

Racconterà del viaggio egiziano

il nuovo incontro dedicato a Giambattista Brocchi nell’ambito delle celebrazioni relative al 250° Anniversario, promosse da Comune e Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa.

Martedì 11 ottobre, alle ore 17.00, nel sede del Liceo Brocchi di viale XI Febbraio, Barbara De Munari e Francesco Tognoni (foto in copertina), con l’introduzione di Francesco Berti, illustreranno il loro recente viaggio in prima persona sulle tracce di Brocchi in “Ho ripercorso il viaggio di Brocchi nel deserto orientale egiziano”.

Mossi dalla passione per le ricerche del naturalista bassanese, i relatori infatti hanno ricostruito e ripercorso quasi integralmente l’itinerario Brocchi nel Deserto Orientale Egiziano, allora terra incognita e priva di cartografia, e che, tra cave di marmo e antiche rovine, propone una rilettura dell’antico Egitto fino alla dominazione romana. Il suo “Giornale di viaggio”, pubblicato postumo e poco conosciuto, viene ora rivalutato.

Oltre a svelare i molteplici interessi scientifici e culturali dell’autore,

offre una lettura non convenzionale del suo carattere ed emerge un Brocchi privato contrapposto a quello accademico.

Le difficoltà incontrate e i personaggi con cui si confronta (dervisci, guide e cammellieri, Inglesi, monaci e Turchi) vagheggiano il romanzo d’avventura, la stessa che si percepisce ancora oggi percorrendo il deserto sulle tracce del grande naturalista.

I prossimi appuntamenti: Loris Cerantola presenta “Giambattista Brocchi in viaggio tra orti e giardini”, mettendo in luce l’atteggiamento di curiosità e di interesse che faceva di Brocchi una personalità poliedrica capace di passare dalla mineralogia alla geologia, dalla paleontologia alla botanica, dal folklore al paesaggismo (21 ottobre, ore 17.00, Istituto “A. Parolini”).

Infine, ancora due conferenze a cura di Giuseppe Busnardo, dedicate a “Lo strano caso di un erbario Brocchi ritrovato (e l’allievo Parolini)”, con l’avvincente storia di attribuzione anche attraverso particolari perizie calligrafiche (24 ottobre, ore 20.45, Ridotto Teatro Remondini) e “Giambattista Brocchi, il gigante bassanese delle scienze naturali”, con il racconto conclusivo raccontata della sua straordinaria vicenda umana e scientifica (29 ottobre, ore 17.00, Sala Chilesotti, Museo Civico).

fu soprattutto grandissimo studioso di fossili (per questo notissimo in campo internazionale), considerato uno dei fondatori della paleontologia italiana per le sue indagini e teorizzazioni innovative, ma fu anche genio multiforme per l’eccellenza raggiunta in tutte le discipline di cui si occupò: ricerca e valutazioni di miniere, geologia, mineralogia, botanica, antichità, etnografia e diversi altri aspetti, tutti indagati sul campo con una instancabile serie di viaggi esplorativi fino a quello in Egitto, Palestina, Siria e Alto Sudan dove, a Khartoum, trovò la morte il 23 settembre 1826.

Ma Brocchi è anche benemerito per l’eredità materiale lasciata alla città: la biblioteca civica viene fondata sul suo lascito librario e il nascente museo riceve gran parte delle sue fondamentali collezioni di erbari, rocce, fossili e minerali.

Il progetto dedicato al 250° anniversario di Giambattista Brocchi è a cura di Giuseppe Busnardo ed è promosso dal Comune di Bassano del Grappa e organizzato da Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa.

Le conferenze sono realizzate in collaborazione con CAI Bassano, Istituto Agrario Parolini, Liceo Brocchi e Patronato Santa Trinità.

Gli incontri sono ad ingresso libero.

Bassano del Grappa, 7 ottobre 2022 –