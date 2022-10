Arrivano da Mississauga i primi podi azzurri della stagione di ISU Grand Prix.- Figura, Matteo Rizzo e Conti-Macii sul podio di Skate Canada

Nella seconda giornata di Skate Canada,

secondo appuntamento stagionale del circuito internazionale di pattinaggio di figura, Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) tra gli uomini e Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab) tra le coppie di artistico confermano la posizione del corto e chiudono al 3° posto nella prestigiosa competizione nordamericana.

Per la settima volta della sua storia l’Italia colleziona due podi nel corso della stessa tappa di Grand Prix di pattinaggio di figura, con l’ultima occasione che risaliva al novembre del 2018.

Sul ghiaccio del Paramount Fine Foods Center di Mississauga Conti e Macii conquistano il primo podio in carriera in una tappa di Grand Prix.

La coppia di artistico azzurra,

dopo quello del corto, hanno fatto registrare anche il primato personale nel libero – 119.52 – nonché nel punteggio complessivo raggiungendo quota 186.18. Dopo Berton-Hotarek e Della Monica-Guarise, Sara e Niccolò diventano la terza coppia della storia tricolore a entrare nella top 3 della specialità in un appuntamento del circuito internazionale.

Gli allievi di Barbara Luoni, che hanno portato sul ghiaccio il secondo miglior libero di giornata con l’unica macchia della caduta sul tentativo di triplo rittberger lanciato, hanno addirittura sfiorato il secondo posto finale, rimasto distante soltanto 30 centesimi di punto.

Un piccolo rammarico che potrebbe forse rivelarsi decisivo nella rincorsa alla qualificazione per la Finale del Palavela di Torino in programma dall’8 all’11 dicembre.

La vittoria è andata ai giapponesi Miura Riku e Kihara Ryuchi (212.02), seguiti dagli statunitensi Emily Chan e Spencer Akira Howe (186.48).

Terzo posto anche per Matteo Rizzo

nel settore maschile con un punteggio complessivo di 251.03, preceduto soltanto dai giapponesi Shoma Uno (273.15) e Kao Miura (265.29). Una grande prova quella dell’azzurro, capace di contenere la rimonta del padrone di casa Keegan Messing (250.72) e conservare così la posizione sul podio per soli 31 centesimi di punto.

Per il ventiquattrenne delle Fiamme Azzurre arriva così il terzo podio in carriera nel Grand Prix dopo l’NHK Trophy 2019 e la Cup of China 2019. Nel libero di Skate Canada, valutato dai giudice meritevole di 169.85 punti, da evidenziare uno splendido quadruplo rittberger e due tripli axel ben eseguiti in zona bonus.

Conti e Macii torneranno sul ghiaccio del Grand Prix fra meno di due settimane a Sheffield, in Inghilterra, sede del MK John Wilson Trophy, mentre Rizzo gareggerà in Giappone, nell’NHK Trophy, dal 18 al 20 novembre.

Qui tutti i risultati del weekend.

Credit: Diego Barbieri