Prende il via da Nordwood, negli Stati Uniti, la stagione di ISU Grand Prix – Figura, con Skate America si apre la stagione degli ISU Grand Prix

Dopo la conclusione delle tappe dedicate agli Junior,

si apre la tre giorni di Skate America, primo dei sei appuntamenti in calendario che andranno a definire la rosa dei partecipanti alla ISU Grand Prix of Figure Skating Final in programma dall’8 all’11 dicembre al Palavela di Torino.

Se l’Italia può già contare su Nikolaj Memola (Icelab) tra gli atleti qualificati alla Finale Junior, non mancano i motivi di interesse anche nel circuito Senior che metterà in mostra, tra gli altri, uno dei protagonisti più attesi in casa azzurra. In pista sul ghiaccio di Nordwood ci sarà infatti Daniel Grassl, campione tricolore atteso dal primo grande impegno stagionale dopo un’estate che lo ha visto trasferirsi alla corte di Alexei Letov e Olga Ganichev.

Dopo un esordio complesso all’US Classic International – complice una caduta nel libero che gli ha impedito di proseguire e terminare la prova -, il meranese delle Fiamme Oro ha pattinato il secondo segmento di gara al Japan Open ed ora è già chiamato a farsi trovare pronto in un appuntamento fondamentale per misurare le possibilità di accesso alla Finale di Torino.

Su tutti, Daniel se la dovrà vedere con il 17enne americano Ilia Malinin, il primo atleta ad aver atterrato un quadruplo axel in gara.

L’Italia porta poi in pista Anna Valesi e Manuel Piazza (Icelab), al debutto in una tappa di ISU Grand Prix. Per la coppia di artistico tesserata Icelab quella di Nordwood è la quarta uscita in questo inizio di stagione caratterizzato sin qui da due podi (Lombardia Trophy e Tayside Trophy) oltre al 7° posto, con primato personale, al Nebelhorn Trophy.

Questo il programma di gare ora locale (-6 sull’ora italiana):

Venerdì 21 ottobre

Ore 19.24: short program coppie di artistico

Ore 20.49: short program uomini



Sabato 22 ottobre

Ore 19.15: free program coppie di artistico

Ore 21.01: free program uomini

Questo il link ai risultati.

Le gare saranno visibili sulla piattaforma a pagamento D+.

In copertina: Daniel Grassl, 20 anni. Credit: Diego Barbieri