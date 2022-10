EIMA International 2022: aziende vicentine in evidenza

Sono 39 le aziende della provincia di Vicenza che prendono parte ad EIMA International, la grande rassegna delle macchine, delle attrezzature e della componentistica per l’agricoltura e la cura del verde, in calendario a Bologna dal 9 al 13 novembre – EIMA International 2022: aziende vicentine in evidenza

Le aziende della provincia, che rappresentano un settore d’eccellenza della meccanica italiana, presentano la propria gamma di macchinari e attrezzature nella cornice di un’esposizione di prestigio, che registra il “tutto esaurito” e che rappresenta un evento irrinunciabile nel calendario fieristico internazionale.

La manifestazione – organizzata da FederUnacoma,

la federazione dei costruttori italiani (Confindustria) e giunta alla sua 45ma edizione – si presenta ai nastri di partenza con 1.500 industrie espositrici – 480 delle quali estere, provenienti da 40 Paesi – che espongono le proprie gamme nei quattordici settori di specializzazione e nei cinque saloni tematici in cui si articola l’esposizione (EIMA Componenti, EIMA Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech ed EIMA Digital).

Attesi oltre 300 mila visitatori da 160 Paesi, e già confermate delegazioni ufficiali ICE da 80 Paesi, per una kermesse che ha come prima missione quella di mettere in contatto l’offerta di tecnologie prodotte dalle industrie italiane con la domanda proveniente dalle realtà agricole delle più diverse regioni del mondo.

Le aziende della provincia di Vicenza presenti alla kermesse bolognese saranno:

Aedes Costruzioni Srl di Dueville; Agridealer Srl di Motta di Costabissara; Alpego Spa di Lonigo;

Athena Spa di Alonte; Autec Srl di Caldogno; Sergio Bassan Srl di Motta di Costabissara;

Bittante Off. Costruzioni Meccaniche di Bittante D. di Cassola;

Blue Bird Industries Fabbrica Motori Srl di Zanè; C.G.M. Gruppi Elettrogeni Srl di Arzignano;

Caron A&D Srl di Pianezze; Caron Officine Brevetti Srl di Pianezze; CBF Srl di Montecchio Maggiore;

CMV Sas di Consolaro Giampaolo & C. di Lonigo; Dal Degan Srl di Colceresa; Di Martino Spa di Mussolente;

Elca Srl di Mussolente; Enegreen Spa di Pojana Maggiore; ESMA Srl di Montegalda;

F.B. Srl di Montorso Vicentino; Faresin Industries Spa Breganze; Fendt – AGCO Italia Spa di Breganze;

Fiaba Srl di Camisano Vicentino; Fridle Group Srl di Costabissara; Irrigazione Veneta Srl di Torri di Quartesolo;

M.B.I. Metal Bushings Italia Spa di Torri di Quartesolo; Mascar Spa di Grumolo delle Abbadesse;

MP International Srl di Orgiano; Multione Srl di Grumolo delle Abbadesse; O.F.A.S Spa di Mussolente;

Ortoloan Srl di Lonigo; REMP Srl di Colceresa; Ricosma Snc di Gaspari Giuseppe & Emanuele di Lonigo;

Righetto Serbatoi Srl di Altavilla Vincentina; Selvatico Snc Costruzioni Agricole di Villaverla;

Tomasi Fratelli Snc di Schio; Trevi Benne Spa di Noventa Vicentina; Valtra-AGCO Itralia Spa di Breganze;

Vigolo Srl di Alonte; Vortice-AR.CO.M. Sas di Agugliaro

Roma, 31 ottobre 2021