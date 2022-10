Il 7 novembre inizia una nuova edizione dell’Accademia della Saldatura di Ecor International,

in collaborazione con Randstad, un’opportunità concreta di formazione e di assunzione in azienda

Dal 7 novembre riaprono le porte dell’Accademia della Saldatura di Ecor International.

6 i posti disponibili,

destinati agli interessati a seguire il corso di formazione finanziato che introduce a una delle professioni più richieste dal mercato del lavoro.

In un frangente storico in cui da una parte l’andamento occupazionale è positivo nella nostra Regione (dati aggiornati di Veneto Lavoro), e dall’altra è però crescente la difficoltà da parte delle aziende di trovare profili specializzati (dati di una ricerca internazionale ripresa dal World Economic Forum), Ecor International in partnership con Randstad, raccoglie le candidature per questo percorso formativo finalizzato ad acquisire una preparazione di base del ruolo di tecnico saldatore.

Quello in partenza a novembre è un percorso coinvolgente e pratico, della durata di una settimana lavorativa. È una formazione gratuita per i partecipanti, indirizzata a offrire l’opportunità di restare in azienda o di trovare uno dei lavori più ricercati dalle aziende vicentine.

L’Accademia della Saldatura è un’iniziativa rivolta a tutte le persone, che, anche senza esperienza, desiderano mettersi in gioco e acquisire le basi di una nuova professione tecnica. Per entrare nella rosa dei 6 partecipanti al corso sono richieste motivazione, attitudine all’ambito tecnico legato al mondo della saldatura, predisposizione manuale e precisione.

“È un’occasione da non perdere”

– spiega Laura De Rosso, addetta alla saldatura di Ecor International, assunta dopo aver partecipato all’Accademia della Saldatura nel 2019 –

“Ai giovani che pensano di candidarsi vorrei dire che vale la pena provare. La teoria del corso è stata fondamentale per iniziare a conoscere meglio la tecnica della saldatura e poi ci sono state le esercitazioni pratiche che ci hanno permesso di maneggiare per la prima volta una torcia tig e metterci alla prova”.

Il progetto formativo è organizzato da Ecor International, la storica azienda scledense specializzata nella saldatura, che oggi è partner strategico di aziende e multinazionali nella produzione di componenti critici in acciaio e leghe speciali.

L’investimento nella ricerca industriale e nello sviluppo di nuove competenze ha contraddistinto negli anni l’azienda, con il suo Centro di Ricerca Industriale, Il Sentiero International Campus.

Ecor International, per il lancio dell’ultima edizione del 2022 dell’Accademia della saldatura, ha stretto una nuova parterniship con Randstad, che si occuperà della ricerca e selezione dei partecipanti.

Il progetto formativo è finanziato da Forma.Temp, il fondo per la formazione dei lavoratori, dedicato al finanziamento di percorsi formativi per disoccupati o lavoratori in somministrazione.

Ecor International ospiterà l’Accademia della Saldatura

nella sua sede in Via Friuli a Schio, con postazioni di saldatura dedicate esclusivamente alla scuola. I docenti di Ecor International sono due ingegneri specializzati, Rinaldo Rigon e Giuliano Cazzola, e un tecnico specializzato, Mirco Sassaro.

Quella che inizierà in novembre è l’ultima edizione dell’Accademia della Saldatura per il 2022, dopo i percorsi avviati nei mesi di maggio, luglio e settembre, con oltre 30 persone formate negli ultimi 4 anni.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 40 ore in presenza, con 8 ore dedicate alla sicurezza generale e ai diritti e doveri dei lavoratori e 32 ore di docenza tecnica, nelle quali si alterneranno momenti di formazione teorica (in Disegno Tecnico e Teoria della Saldatura) e momenti di pratica di saldatura.

Ecor International, con l’Accademia della Saldatura, punta al duplice obiettivo di insegnare nuove competenze alle persone disoccupate, introducendole alla pratica della saldatura, e di favorire l’entrata in azienda.

Per candidarsi, si richiede di inviare il proprio cv a selezione@ecor-international.com.

Schio (Vi), 26 ottobre 2022

A proposito del Gruppo Ecor International

Ecor International S.p.A. è un’azienda operante nel settore della meccanica che progetta, produce ed assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione.

Nel 2017 ha realizzato il Sentiero International Campus S.r.l., un centro di ricerca industriale dotato di competenze e attrezzature tecnico/scientifiche trasversali ai settori di mercato delle macchine automatiche per il processing, il packaging e della meccanica avanzata.

www.ecor-international.com