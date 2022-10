EasyCoop: fare la spesa a Vicenza non è mai stato così divertente

Fare la spesa online, direttamente dal proprio PC o dallo smartphone e ricevere tutto a domicilio senza doversi recare personalmente presso un punto vendita. Questa è una grande comodità: un vantaggio che può davvero fare la differenza e semplificare non poco la vita. Ebbene, grazie ad EasyCoop anche a Vicenza è possibile ordinare tutto online e ricevere la spesa a casa, attraverso un servizio di consegna a domicilio efficiente e sicuro.

Scopriamo nel dettaglio come funziona EasyCoop.

EasyCoop: il servizio di spesa a domicilio attivo a Vicenza

EasyCoop è il servizio di spesa online con consegna a domicilio offerto da Coop Alleanza 3.0, disponibile nelle principali città del Veneto tra cui anche Vicenza. Il funzionamento di questo servizio è molto semplice: basta infatti registrarsi nel portale ufficiale online o nell’applicazione per smartphone e si può subito fare la spesa comodamente online. Una volta inseriti tutti i prodotti nel proprio carrello virtuale, non rimane che scegliere il giorno e l’orario per la consegna a domicilio e procedere con il pagamento della propria spesa. Et voilà: tutti i prodotti saranno recapitati direttamente a casa.

EasyCoop: un servizio perfetto per anziani e persone fragili

EasyCoop è il servizio di spesa online a domicilio perfetto per tutti, compresi gli anziani e le persone più fragili che non hanno la possibilità di uscire di casa. La sicurezza viene infatti posta sempre in primo piano: nello stesso giorno di consegna, EasyCoop invia al cliente un messaggio con il codice identificativo e la fotografia dell’addetto alla consegna a domicilio. In tal modo è possibile riconoscere l’operatore ed evitare il rischio di una truffa. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, in quanto consente soprattutto agli anziani, a coloro che vivono da soli e alle persone più fragili di fare la spesa online in totale sicurezza, senza correre rischi.

Con EasyCoop, i prodotti sono sempre freschi e di qualità

La qualità dei prodotti è uno dei punti di forza di EasyCoop. Nel catalogo online è infatti possibile trovare un vasto assortimento di prodotti dei migliori marchi ma anche dei brand più economici, in modo da poter scegliere ciò che si preferisce. Non solo: fare la spesa online con EasyCoop significa anche poter contare su un servizio affidabile, attento ai piccoli dettagli.

Gli addetti selezionano con attenzione ogni alimento presente nel carrello, scegliendo quelli con la scadenza meno ravvicinata per garantire sempre il massimo della freschezza. Anche questo è un fattore che fa la differenza, perché consente di ricevere direttamente a casa cibi di prima scelta che non rischiano di dover essere buttati nella spazzatura entro breve tempo.