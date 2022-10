Servizi Socio-Sanitari territoriali – Distretto Alto Vicentino: nominato il nuovo Direttore – È il dott. Francesco Calcaterra, già direttore delle Cure Primarie

Il dott. Francesco Calcaterra è il nuovo Direttore del Distretto Alto Vicentino,

incarico che già ricopriva da gennaio di quest’anno in qualità di facente funzione: la nomina è stata ufficializzata in questi giorni, in sostituzione della dott.ssa Alessandra Corò chiamata a inizio anno alla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 7 Pedemontana.

66 anni, originario di Enna, il dott. Calcaterra si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, per poi conseguire ben tre specializzazioni: in Scienza dell’Alimentazione, sempre a Padova, e quindi presso l’Ateneo di Verona in Diabetologia e Malattie del Ricambio e in Igiene e Medicina Preventiva.

Ha iniziato la sua carriera all’ULSS di Vicenza, dove è rimasto per dieci anni come specialista di Medicina Interna, per poi spostarsi nell’Alto Vicentino in quella che all’epoca era l’ULSS 4, andando a dirigere per altri dieci anni l’Unità Operativa semplice dipartimentale di Diabetologia ospedaliera, passando quindi a dirigere l’U.O. territoriale semplice di Diabetologia, mentre dal 1999 ad oggi ha ricoperto anche l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa Cure Primarie del Distretto Alto Vicentino.

Proprio sul rapporto tra ospedale e territorio si sofferma il dott. Calcaterra,

pensando al lavoro che lo attende come coordinatore di tutti i servizi territoriali nell’Alto Vicentino: «Naturalmente sono molto gratificato da questa nomina, che mi darà modo di continuare il percorso già iniziato accanto alla dott.ssa Corò, dando il mio contributo per realizzare la migliore assistenza territoriale possibile, di concerto con tutte le unità operative che collaborano all’interno del Distretto.

Una sinergia e collaborazione che naturalmente è destinata a estendersi sempre più non solo tra i servizi territoriali, ma anche tra questi ultimi e l’ospedale».

Proprio su questo tema l’ULSS 7 Pedemontana sta investendo molto in termini organizzativi: «La continuità tra assistenza ospedaliera e servizi territoriali e la capacità di farli lavorare in stretta collaborazione è oggi essenziale – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -, a maggior ragione pensando anche alle sfide che ci pone l’invecchiamento della popolazione.

Sono certo che il dott. Calcaterra saprà coordinare l’attività del Distretto in questa direzione, così come verso una sempre maggiore uniformità di servizio tra i due Distretti, attraverso la condivisione delle best practices di ciascuno e un costante confronto costruttivo interno all’Azienda e con i rappresentanti del territorio».

10 ottobre 2022