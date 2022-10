Dal 9 ottobre al 6 novembre le Dimore Amiche del Veneto, gruppo d’eccellenza di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane, presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno” – Dimore Storiche: in Veneto c’è il Mese del Foliage

Un mese costellato di eventi in sei magnifiche residenze venete. L’elegante trasmutazione cromatica delle foglie degli alberi dal verde al giallo, attraversando decine di sfumature di rosso, ridipinge l’eleganza delle dimore storiche del Veneto: Villa Valmarana ai Nani, Castello di Thiene, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa Angarano, Borgo Feriani, Villa da Schio.

Ogni dimora, per ogni data, presenterà un appuntamento speciale, che vedrà l’esclusiva partecipazione dei padroni di casa.

Inoltre, quest’anno debutterà il contest #foliage2022: l’invito è, a tutti gli amanti della fotografia e dei social, a condividere foto, reels e stories delle sei ville con l’hastag #foliage2022: i più veloci – e originali – a postare le immagini potranno godere di una visita privata ed esclusiva ad una delle ville a loro scelta.

Di seguito, il programma di “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”.

Villa Sagramoso Sacchetti a Verona, domenica 9 ottobre,

propone una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ‘70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa. La prenotazione è obbligatoria. Turni di visita alle ore 10.00 – 11.30 – 14.30 -16.30; biglietto di ingresso: intero: 15,00 euro a persona; ridotto: 10,00 euro a persona; gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili. Ingresso dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona. Per informazioni: numero 348 0172982.

Borgo Feriani invece venerdì 14 ottobre,

a partire dalle 20.00, presenta un evento culinario con le tinte del Foliage: Colori e Sapori d’Autunno. Tutti a tavola quindi, tra affettati e prodotti sott’olio della casa con soufflé di verdure, tartelette con paté di fegatini con cialda di grana, su un letto di cavolo cappuccio; e ancora, da scegliere, crespelle alla zucca e taleggio, pasticcio di funghi e Monte Veronese; per i secondi, spazio alla faraona in tecia oppure allo strudel di radicchio, ricotta e noci o uova al tartufo. Per chiudere, semifreddo al cioccolato con arancia candita o l’immancabile sbriciolata all’amaretto con salsa zabaione. Prenotazione obbligatoria al 347 083 3891 (menù a la carte). Per informazioni: info@villaferiani.it

Domenica 16 ottobre l’appuntamento è al Castello di Thiene:

passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata, inoltre, sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello. La prenotazione è obbligatoria dal sito www.castellodithiene.com. I turni di visita al parco sono alle ore: 10.00; 11.30; 14.30; 16.00. L’ingresso con visita guidata è di 20,00 a persona. L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.

Il 23 ottobre il Mese del Foliage arriva a Villa Angarano,

a Bassano dl Grappa (Vicenza) alla scoperta de “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci e magnolie. Ma non solo… tigli cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue nelle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena. Un’esperienzaall’insegna della natura e dell’arte. Turni di visita: ore 10:00 , 11:30, 14:00, 15:45. La prenotazione è obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086. Ingresso euro 17,00 a persona.

Il 30 ottobre Villa Valmarana ai Nani

presenta “I colori dei Tiepolo e i colori del bosco”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con l’esperta paesaggista Silvia Lignana Bellandi. Turni di visita alle ore 11.00 e 15.00. A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l’incantevole Pagoda ottocentesca.

Le visite avranno una durata di circa un’ora e mezza. Il biglietto intero è di euro 18,00, comprensivo di ingresso e visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. Ingresso ridotto a 10,00 euro sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@villavalmarana.com.

“Il Mese del Foliage” si chiude il 6 novembre a Villa da Schio a Castelgomberto

con l’evento “Foliage nel giardino del 1600”: si potrà visitare il parco accompagnati da un’esperta botanica e dal proprietario, tra i colori d’autunno e viali romantici, costellati dalle splendide statue, opera dell’officiai del Marinali. Turni di visita: ore 11:00, 14:00, 15:30. Biglietti: intero € 15,00 a persona; ridotto € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria: info@villadaschio.com; informazioni al numero 335 64 55 820.