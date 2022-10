Al via la 10° edizione del festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese – DIGITALmeet 2022: a Thiene fari puntati sullo Spid



Sabato 22 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, il DIGITALmeet, il più grande festival italiano sul mondo del Digitale e dell’Innovazione, promosso da Fondazione Comunica e dal Talent Garden di Padova, approda anche a Thiene con lo SPID DAY 2022.

Una mattinata durante la quale, in collaborazione con LEPIDA ID, sarà possibile avere tutte le informazioni e richiedere gratuitamente il proprio SPID (Identità Digitale).

L’evento avrà luogo in piazzetta Rossi e nella sede I.A.T.,

nelle postazioni appositamente allestite, dove gli utenti, muniti di smartphone, indirizzo email, documento di riconoscimento e tessera sanitaria, potranno attivare la propria Identità Digitale, grazie all’aiuto di personale qualificato e preparato.

«Per Thiene si tratta di un appuntamento ormai consolidato – afferma l’Assessora all’URP, Marina Maino – .

L’impegno per la promozione dell’alfabetizzazione digitale di tutti i cittadini è un obiettivo che qualifica l’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed è in linea con gli indirizzi dell’Agenda Europea 2030 di diffusione ampia della digitalizzazione.

Oggi, infatti, sempre più persone hanno bisogno di consultare i propri referti medici, accedere alla propria posizione INPS, richiedere informazioni e documentazione in modalità on line.

Abbiamo scelto, pertanto, di dedicare anche quest’anno l’iniziativa 2022 allo SPID perché le richieste sono sempre in aumento.

Grazie ai corsi organizzati durante l’anno, sempre più persone imparano ad utilizzarlo. Questo Festival è un’opportunità per scendere in piazza e avvicinare i cittadini alle nuove tecnologie, aiutandoli a scoprire le potenzialità in modo semplice ed efficace».

L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con il Progetto AVATAR, Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete, la società partecipata dei Comuni Pasubio Tecnologia, il Servizio civile digitale e gli studenti dell’Istituto Tecnico “G. Chilesotti” di Thiene.

Il festival DIGITALmeet

punta la lente di ingrandimento sull’importanza e la conoscenza della cultura digitale, uno strumento utile che può trasformarsi in un alleato per i cittadini, ma anche per le aziende e le imprese del territorio.

Workshop, seminari, corsi, conferenze animeranno le città italiane con la missione di diffondere l’innovazione e le ultime novità in materia di digitalizzazione.

Fonte Comune di Thiene, 19 Ottobre 2022