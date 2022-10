Dieta per colesterolo alto: cosa mangiare e cosa evitare

Dieta per colesterolo alto: come funziona e che ruolo ha l’alimentazione per combattere l’ipercolesterolomia?

Questa patologia può avere una componente alimentare ed una genetica (in alcuni casi entrambe). Infatti, si stima che negli ultimi 30 anni, i valori medi di colesterolemia siano aumentati del 5% sia negli uomini che nelle donne. In aggiunta, la prevalenza dell’ipercolesterolemia è passata dal 20 al 35% negli uomini e dal 24 al 37% nelle donne.

Le cause non sono solamente alimentari ma vanno lette in uno stile di vita sicuramente più sedentario e meno salutare. Per quanto concerne l’alimentazione, la predilezione per cibi meno validi dal punto di vista nutrizionale, ha avuto certamente un peso. Infatti, basti pensare al sempre maggiore ricorso alle carni, spesso lavorate, ai formaggi molto grassi. In parallelo, andrebbe considerata anche una fortissima riduzione nel consumo di frutta, verdura, legumi e frutta secca. Purtroppo, sempre più spesso si ritiene che l’assunzione di un medicinale, possa essere la soluzione più semplice di un problema. Ma, nella maggior parte dei casi di ipecolesterolemia, al contrario, migliorare lo stile di vita, dovrebbe rappresentare la prima ‘cura’.

Ogni anno in Europa si registrano 4 milioni di decessi per malattie cardiovascolari e si stima che più del 50% dei casi si registrino nelle donne. Tra le principali cause di patologie cardiovascolari, rientra l’innalzamento dei valori di colesterolo circolante nel sangue.

Dieta per il colesterolo alto: l’importanza dell’alimentazione

Difatti, nei casi di forte incidenza della dieta sui valori di colesterolo ematico, correggere l’alimentazione diventa la prima terapia da seguire. A ciò si aggiunge il fatto che mantenersi attivi è altrettanto terapeutico. Infatti, praticare sport, vincere la sedentarietà, non consumare alcolici e non fumare garantiscono un plus importantissimo, da non sottovalutare.

Il mangiare bene, sano ed equilibrato, non può essere trascurato. Infatti, questo aspetto dello stile di vita va ad incidere soprattutto sul girovita.

Valori superiori a 88 cm per le donne e 102 cm per gli uomini, vengono statisticamente associati ad un rischio cardiovascolare elevato.

Dieta anticolesterolo: capire che cos’è il colesterolo

Il colesterolo è un grasso molto denso che il nostro corpo produce e la cui produzione è prevalentemente a carico del fegato. In realtà, una minima parte di questa molecola viene assunta con la dieta.

Infatti, si stima che circa l’80-85% del colesterolo totale venga biosintetizzato dal nostro corpo e solo il 15-20% dipenda direttamente dall’alimentazione. Una volta prodotto, viene immesso nel sangue. Affinché ciò avvenga, la molecola di colesterolo viene legata a delle proteine.

Esistono due categorie di colesterolo:

LDL

HDL.

Colesterolo LDL

Il colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (LDL) viene definito ‘cattivo’.

Infatti, la bassa densità di questo complesso, lo rende molto vischioso ed in grado di aderire alle pareti dei vasi sanguigni.

Il risultato della formazione di questi depositi è il restringimento del lume dei vasi ed un aumentato rischio di aterosclerosi. Quest’ultima è a sua volta causa dello sviluppo di molte patologie cardiovascolari:

infarto

ictus cerebrale, ecc.

Infatti, si stima che una riduzione di 40 mg/dl di colesterolo Ldl si associ ad un abbattimento del 20-25% delle morti per cause cardiovascolari e di infarto miocardico non fatale.

Colesterolo HDL

Il colesterolo legato alle lipoproteine ad alta densità (HDL) viene definito colesterolo ‘buono’.

Grazie alla sua minore viscosità, agisce come un vero e proprio spazzino. Più in dettaglio, rimuovendo il colesterolo dalle pareti dei vasi per trasportarlo al fegato, è garanzia di protezione se presente in buona quantità.

Funzioni del colesterolo

Il colesterolo non è una molecola ‘da eliminare’. Al contrario, ha moltissimi ruoli fisiologici.