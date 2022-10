Denis Frison: candidato ufficiale alla Segreteria Provinciale di Vicenza della Lega per Salvini Premier

“Essendo imminente ed auspicabile il Congresso provinciale vicentino della Lega per Salvini Premier, comunico la mia ufficiale candidatura a Segretario provinciale. Denis Frison: candidato ufficiale alla Segreteria Provinciale di Vicenza della Lega per Salvini Premier

La mia decisione nasce dall’invito rivoltomi

da Militanti, Segretari, dal mio Segretario di Sezione, ma soprattutto dai colleghi ex-Segretari di Circoscrizione che ho continuato a frequentare, nonostante nel Movimento, da diverso tempo e per svariati motivi, non siano state frequenti le occasioni formali di confronto.

In un momento così particolare per il nostro Movimento dobbiamo superare divisioni e incomprensioni, in virtù dei valori preziosi che i nostri padri fondatori ci hanno consegnato e che nessun altro partito possiede.

In primis dobbiamo recuperare la nostra struttura partitica dando voce ai Militanti, facendoli tornare ad essere protagonisti, ricostruendo Sezioni e Circoscrizioni, riaprendo e facendo funzionare le sedi, in città e nei paesi, con ampia autonomia gestionale, economica e decisionale.

In secondo luogo, dobbiamo ribadire costantemente il nostro fine ultimo e il motivo per cui è nata la nostra Liga Veneta: la realizzazione del progetto politico federalista ovvero l’Autonomia, che è necessariamente conseguente al riconoscimento del concetto di Popolo Veneto già previsto all’art. 2 dello Statuto della Regione del Veneto.

Fare Lega in Veneto significa essere innanzitutto Liga Veneta.

Io sono leghista perché sono federalista, sono della Liga Veneta perché mi sento parte del Popolo Veneto. Rimarrò sempre leghista, indipendentemente dalle percentuali dei sondaggi e dai risultati elettorali contingenti.

Dobbiamo essere al fianco del nostro Segretario Federale Matteo Salvini e del nostro Governatore Luca Zaia soprattutto in momenti difficili come questo.

Il destino del nostro Movimento dipende da noi leghisti, non dalle azioni di altri partiti. Se la Lega fa la Lega, non ce n’è per nessuno!

Io sono iscritto alla Lega da più di vent’anni, e non ho mai avuto tessere di altri partiti. Sono laureato a Padova in Filosofia politica con una tesi sul Federalismo e su Gianfranco Miglio e nella vita sono un docente”.

Così dichiara il candidato ufficiale alla Segreteria Provinciale della Lega per Salvini Premier, Denis Frison.

Vicenza, 29 ottobre 2022