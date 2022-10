“Lo dice anche la scienza. Senza nostro impegno, strada aperta agli interessi delle multinazionali” – De Carlo (FdI): Studio francese “boccia” il Nutriscore

“Sistema obsoleto”

che si basa su “concetti sorpassati dalla scienza” che fornisce risultati sulla base di “analisi incomplete e parziali”: la bocciatura del Nutriscore è netta, e a renderla ancora più pesante è il fatto che arrivi da Jean-Michel Lecerf, scienziato francese fondatore all’Istituto Pasteur di un dipartimento di nutrizione.

Un’analisi, quella fornita da Lecerf nel corso di un’intervista a European Scientist, sui tanti punti deboli del “semaforo del cibo” e che non poteva che essere accolta con soddisfazione anche in Italia: “Lo dica ancora una volta anche la scienza: quel sistema così come è non è corretto”, sottolinea infatti il senatore e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.

“Senza il nostro impegno nel portare in Parlamento e in Europa i dubbi sul Nutriscore, ora ci sarebbero strade spalancate agli interessi delle multinazionali e ai laboratori della carne in provetta che avrebbero ucciso un’eccellenza mondiale come quella dell’agroproduzione italiana.

Abbiamo sempre sostenuto come la nostra fosse una battaglia per difendere la varietà dei nostri prodotti nazionali e la biodiversità; ora anche il professor Lecerf sottolinea come “la varietà” sia la chiave.

Credo che l’analisi del professore, uno dei maggiori esperti di nutrizione di quella Francia che ha fatto del Nutriscore il suo cavallo di battaglia – e forse di Troia -, possa far ricredere molti: la nostra non è mai stata una battaglia aprioristica, ma un impegno per tutelare il valore alimentare e culturale delle nostre produzioni”.

Nutri-Score è un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia pensato per semplificare l’identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso l’utilizzo di due scale correlate: una cromatica divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso, ed una alfabetica comprendente le cinque lettere dalla A alla E.

Si tratta di un sistema a punteggio sviluppato da un gruppo di ricercatori universitari francesi denominato EREN (Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle[1]), guidato dal nutrizionista Serge Hercberg, che si basa sulle tabelle nutrizionali della Food Standards Agency del Regno Unito, il cui corrispondente sistema “traffic lights” è stato messo in discussione dagli esperti.[2]