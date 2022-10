Consorzio Vicenzaè: workshop BUY VENETO

Dopo due edizioni svolte on line, è tornato in presenza il workshop BUY VENETO giunto alla 21° edizione, lunedì 1o ottobre a Mestre.

L’incontro tra i 120 operatori internazionali interessati ad organizzare viaggi in Veneto e i circa 200 seller veneti, ha avuto un prologo nella giornata di domenica con una decina di tour organizzati all’interna della Regione.

Il numero 5 è stato dedicato alla provincia di Vicenza è ha registrato la partecipazioni di 14 tour operatori provenienti da India, Polonia, Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Canada, Francia, Turchia, Serbia, Finlandia, Uruguay e dagli Emirati Arabi.

L’organizzazione è stata affidata, come per le edizioni precedenti, al Consorzio di promozione turistica Vicenzaè per gli ambiti di competenza delle OGD Terre Vicentine e Pedemontana Veneta e Colli e si è sviluppato dall’alto vicentino da Thiene a Vicenza, passando per Lugo di Vicenza, Marostica, Caldogno, Montecchio Maggiore.

Le altre località turistiche come i Colli Berici con il basso vicentino e i territori del Brenta sono stati illustrati nel corso dei vari trasferimenti e durante il workshop di lunedì, a cui hanno partecipato, oltre allo stesso Consorzio turistico, una 15ina di operatori vicentini.

“Abbiamo cercato di concentrare la presentazione della variegata offerta turistica vicentina nonostante il poco tempo a disposizione – spiegano dal Consorzio Vicenzaè – e, soprattutto, rispondere alle esigenze dei buyers che a loro volta devono investire sulla destinazione turistica.

Molte infatti sono state le domande relative alle tipologie ricettive, alle manifestazioni nel corso di tutto l’anno, alle modalità di visita dei principali siti culturali.

