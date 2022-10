Informazioni e consulenze sul cellulare grazie all’app – Confcommercio Vicenza: nasce “INFO IMPRESA”

Il presidente Sergio Rebecca: “Lo smartphone è oramai un ufficio mobile e noi apriamo una porta che comunica direttamente con l’Associazione”.

Comunicazioni personalizzabili, appuntamenti e videocall, tutte in un unico strumento

Un’App per informarsi sulle principali novità

di interesse per la propria impresa, ma anche per usufruire di servizi dedicati e per avere un contatto diretto con gli esperti. Confcommercio Vicenza sceglie la strada del digitale per rinnovare il dialogo con i propri associati e con il mondo del commercio, turismo e servizi.

E lo fa con una modalità innovativa: portare l’associazione di categoria sugli smartphone degli operatori del settore per velocizzare la circolazione delle informazioni e dare risposte con un semplice “tap” sulla schermo del telefonino.

L’innovazione è stata “sposata” anche dalla Camera di Commercio di Vicenza, che in parte ha finanziato questo nuovo strumento attraverso i fondi del Bando Unico Annuale 2021.

La nuova App si chiama “Info Impresa” ed è scaricabile gratuitamente sui cellulari con sistema operativo Android da Google Play, mentre chi ha un sistema iOs potrà ottenerla su App Store.

“Oramai il cellulare è diventato per gli imprenditori una sorta di ufficio mobile e dunque la nostra scelta è stata quella di aprire, in quell’ufficio, una porta che comunica direttamente con l’Associazione – spiega Sergio Rebecca, presidente di Confcommercio Vicenza -.

Tutti gli altri canali tradizionali di interazione,

compresa la possibilità di accedere fisicamente ai nostri uffici, rimangono ovviamente sempre disponibili.

Quello che abbiamo voluto creare con quest’App è uno strumento di pronto uso per accelerare i processi decisionali a fronte dei cambiamenti che stanno vivendo i mercati, per i quali è necessario avere subito a portata di mano il maggior numero di informazioni possibile.

E poi vogliamo sfruttare al massimo tutte le possibilità di comunicazione che le nuove tecnologie offrono: dalla possibilità di selezionare le informazioni in base alle proprie esigenze fino all’appuntamento in videocall”.

L’App “Info Impresa”, come si diceva, è gratuita e scaricabile da tutti coloro (soci e non soci) che vorranno usufruire di notizie quotidiane di interesse per le imprese del commercio, turismo e servizi, conoscere i principali appuntamenti associativi, consultare le convenzioni in essere offerte dall’Associazione, il catalogo formativo e molto altro ancora.

Ai soli soci di Confcommercio Vicenza

l’app dedica, inoltre, un’area riservata ricca di ulteriori funzioni, che sarà on line a breve. Qui si potranno consultare le circolari tecniche di categoria spaziando su tutti gli ambiti di interesse aziendale, dal fisco alla sicurezza e lavoro ed altro ancora, oltre che le iniziative dell’Associazione nel proprio Comune.

Ci si potrà iscrivere direttamente ad incontri o webinar (in questo caso fruibili poi direttamente dal cellulare), si potrà prendere appuntamento con gli esperti dell’Associazione, anche in videocall e molto altro ancora.

Una funzionalità cardine dell’App “Info Impresa” è quella della profilazione, il cui obiettivo è di fornire all’utente la possibilità di personalizzare le informazioni da ricevere in base alla tipologia di azienda (a seconda dell’attività svolta) o alle tematiche di interesse.

“Sarà come avere un consulente a portata di mano – spiega il presidente di Confcommercio Vicenza -, qualcuno che ti garantisce informazioni tempestive e affidabili perché vagliate dagli esperti dell’Associazione e allo stesso tempo è a disposizione in tempo reale per tutti i chiarimenti del caso.

Quest’App costituisce una modalità innovativa di fare associazione – conclude Sergio Rebecca – ed è per noi una naturale evoluzione, considerate le risorse che da anni impegniamo sul fronte della digitalizzazione dei processi e nello sviluppo di risorse web per il mondo del commercio, del turismo e dei servizi, come i nostri portali Easyvi e Risoratoridivicenza.it e il quotidiano on line Confcommerciovicenza.info”.

