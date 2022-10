Confagricoltura Veneto: libro bianco del verde

L’E.R.A.P.R.A.

(Ente Regionale per l’Addestramento e per il Perfezionamento Professionale in Agricoltura) del Veneto, espressione dell’Ente nazionale E.N.A.P.R.A., è l’organismo di Confagricoltura Veneto che si propone di formare e sviluppare la professionalità degli imprenditori agricoli e di tutti i soggetti aderenti all’agricoltura.

Erapra è iscritto all’elenco Regionale degli Organismi di Formazione Accreditati per la Formazione Superiore (L.R. n. 19 del 9 agosto 2002) ed è certificato UNI EN ISO 9001/2015. Ha inoltre ottenuto in data 30/11/2016 la certificazione ISO 14001:2015 (Certificato n. IT16/0991).

Grazie al suo legame con Confagricoltura Veneto, prima associazione di categoria agricola per nascita e tradizione, Erapra Veneto dispone del know-how necessario per rispondere alle molte esigenze formative del settore agricolo unendo alla formazione professionalizzante, approfondimenti alle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità.

La formazione specialistica del settore agricolo viene garantita da un network di docenti e ricercatori del mondo accademico, dai funzionari e tecnici del sistema Confagricoltura Veneto , e da altre professionalità esterne che hanno una consolidata esperienza nella formazione professionale.

Erapra si avvale anche del supporto degli enti

collegati alla Confagricoltura del Veneto quali l’ANGA VENETO (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori del Veneto) e l’AGRITURIST VENETO (Associazione Regionale Agriturismo).

Erapra Veneto informa inoltre gli imprenditori del settore sulle novità in tema di formazione attraverso la rivista regionale “Gli Agricoltori Veneti”, stampata in oltre 20.000 copie e distribuita sul tutto il territorio regionale.

I corsi proposti all’interno da Erapra nascono dall’esperienza centenaria di Confagricoltura Veneto nel conoscere, tutelare e dare risposta alle esigenze degli imprenditori agricoli del territorio e dalla professionalità di Erapra del Veneto nel settore della progettazione ed erogazione formativa.

Ti invitiamo a prendere visione del nostro catalogo per avere una visione completa dei diversi contenuti e corsi di formazione che l’ente eroga suddivisi per aree tematiche: formazione manageriale, formazione agronomica, formazione digitale.

Dietro la progettazione dei corsi qui presentati vi è il lavoro di un team di operatori e consulenti che da anni opera a diverso titolo nel settore agricolo e che hanno individuato, attraverso il contatto diretto e giornaliero con gli imprenditori agricoli e il confronto con il mondo universitario e scientifico, per ogni tematica, i contenuti più significativi ed attuali.