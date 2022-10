Concorsi di bellezza: la 19enne Martina Perin eletta Top Freedom Girl Veneto 2022

E’ Martina Perin, 19 anni, residente nella provincia di Treviso, la vincitrice dell’edizione 2022 Top Freedom Girl Veneto (Only for Beautiful & Brave Girls) la cui finale si è tenuta nella serata di sabato 29 ottobre all’auditorium del comune di Chiuppano (Vicenza). L’evento, giunto quest’anno alla decima edizione e organizzato da Radio Freedom Talent, sotto la guida artistica del patron e promoter Filippo Sciortino, ha riscontrato grande successo, mettendo in notevole difficoltà la giuria che ha faticato nello stilare la classifica finale delle 11 partecipanti.

Al secondo posto si è classificata un’altra ragazza trevigiana, Gioia Ewere Ojoh, 18enne, mentre la terza è risultata Elena Porta, 17 anni, residente a Padova. Quarta classificata Raffaella Leone, 28 anni, pure lei di Treviso, alla quale è andata la fascia dello sponsor, un premio aggiuntivo dopo le magnifiche tre.

La serata, ben organizzata e molto apprezzata dal pubblico, si è alternata tra diverse sfilate nella passerella, rigorosamente di velluto rosso, allestita all’auditorium (le ragazze si sono esibite in costume, con abiti propri da sera e con eleganti vestiti, in questo caso di uno sponsor dell’evento Lodovico abbigliamento) e musica, con protagonista la cantante vicentina Irene De Toni, che ha presentato tre bellissime canzoni, apprezzate e applaudite dai presenti.

I ringraziamenti vanno anche a tutto lo staff per l’impegno, la collaborazione facendo sì che questo evento abbia riscontrato un grande successo.

