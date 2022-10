La presidente Chiara Peron: “Fondamentale puntare sui giovani e lanciare loro messaggi chiari attraverso coetanei, che parlano la stessa lingua e vivono analoghe emozioni” – Con Miss per la Vita Fidas Vicenza punta i riflettori sui giovani



Il cavallo vincente sono i giovani.

Fidas Vicenza l’ha sempre creduto ed ha sempre investito nelle nuove generazioni, puntando sulla formazione e su percorsi di informazione e sensibilizzazione che coinvolgono attivamente le scuole del territorio.

Ogni anno, infatti, in team con le altre Associazioni del dono della provincia di Vicenza, Admo e Aido, Fidas raggiunge migliaia di studenti, tra i quali viene veicolato il messaggio del valore del dono anche alle famiglie.

“Crediamo nei giovani, ma non ci limitiamo a questo. I nostri ragazzi – spiega la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron – fanno parte di una commissione appositamente istituita, che elabora progetti e sensibilizza i coetanei a donare il sangue.

Una missione complessa, che non prevede un “libretto di istruzioni”, ma si basa sulla creatività e la capacità di attirare nuovi ragazzi pronti ad intraprendere un impegno sociale che restituisce straordinarie soddisfazioni”.

L’impegno di Fidas Vicenza in questa direzione, adesso si arricchisce di una nuova testimonial, Samantha De Guio, che ha recentemente conquistato, in piazza dei Signori, la fascia di Miss per la Vita, ora è pronta a fare da testimonial per l’Associazione vicentina.

“Un ruolo che mi inorgoglisce – commenta la ventenne di Dueville –

e che spero di poter assolvere nel migliore dei modi. Certamente ci metterò la freschezza delle mie idee, non soltanto la mia immagine, arricchita dalla fascia di Miss per la Vita”.

L’impegno di Fidas Vicenza per reclutare nuovi donatori è da tempo orientato anche alle forme più moderne di comunicazione. “Non possiamo certo ignorare i social network – aggiunge la presidente Peron – e siamo presenti nei principali per raggiungere il maggior numero di persone, giovani in particolare.

La presenza in questi canali ci ha consentito di arrivare a migliaia di interlocutori e le statistiche confermano che il lavoro che stiamo facendo è importante, con post che raggiungono migliaia di visioni, anche grazie al fenomeno positivo della condivisione, che non è altro che il tradizionale passaparola, che non intendiamo per alcun motivo abbandonare”.

Concetti che la giovane Samantha sposa appieno con Fidas Vicenza: “Al giorno d’oggi i giovani sono molto attratti dai social e dalla tecnologia. Credo sia fondamentale sfruttare al massimo questi strumenti di comunicazione per diffondere la conoscenza dell’opportunità di donare il sangue.

Cercherò di impegnarmi per far capire ai giovani l’importanza della donazione ed invogliarli a compiere gesti utili al prossimo”.

L’immagine è importante, soprattutto per una Miss, ma l’anima è il vero cuore pulsante di ogni persona. “Nel mondo delle sfilate l’aspetto fisico è molto rilevante – conclude Samantha De Guio – ma non è tutto. Di ragazze belle ce ne sono molte, ma quelle che si notano davvero sono quelle in grado di distinguersi per la propria personalità”.

Vicenza, 7 ottobre 2022.

In copertina: Chiara Peron (presidente Fidas Vicenza) con Samantha De Guio (Miss per la Vita 2022)