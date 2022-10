Meno carta e trasporti con veicoli elettrici: all’ULSS 7 Pedemontana un premio e una menzione speciale per “COMPRAVERDE – BUYGREEN” – Ulss 7 Pedemontana: Premio Compraverde Buygreen



La Regione Veneto ha assegnato anche nel 2022 Premio Compraverde Buygreen all’ULSS 7 Pedemontana, che ha ricevuto una menzione d’onore anche all’omonimo evento nazionale

Doppio riconoscimento all’ULSS 7 per il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale.

Per la quarta volta negli ultimi 5 anni, infatti, la Regione Veneto ha assegnato all’Azienda socio-sanitaria pedemontana il Premio Compraverde Buygreen, con cui incoraggia e valorizza l’impegno degli Enti Pubblici a privilegiare forniture orientate alla sostenibilità, con specifici accorgimenti nella definizione dei relativi bandi.

In questo caso, il riconoscimento è stato assegnato per l’impegno alla riduzione delle emissioni inquinanti posto nella definizione di un recente bando per il servizio di trasporto dei campioni biologici e altro materiale (farmaci, dispositivi medici, etc.).

In sede di redazione del bando, infatti, il Provveditorato dell’ULSS 7 Pedemontana si è impegnato a ottimizzare i percorsi, così da ridurre le percorrenze chilometriche e le conseguenti emissioni, e ha inserito nei criteri di valutazione una premialità legata all’utilizzo almeno parziale di veicoli ibridi o elettrici.

Un caso di successo che è stato presentato anche all’evento nazionale Compraverde Buygreen, svoltosi nella giornata di giovedì a Roma.

E sempre in occasione dell’evento nazionale

per l’ULSS 7 Pedemontana è arrivato un ulteriore riconoscimento: una menzione speciale per il progetto “Azienda Paperless” avviato già lo scorso anno e finalizzato – come suggerisce il nome stesso – a ridurre progressivamente il consumo di carta, attraverso la promozione di comportamenti virtuoso tra i dipendenti e una diversa organizzazione delle attività.

«Il fatto che l’ULSS 7 Pedemontana si sia aggiudicata il premio Compraverde Buygreen della Regione Veneto per ben 4 volte negli ultimi 5 anni dimostra quanto la sostenibilità sia già oggi un valore radicato nella nostra azienda – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -.

Vorrei sottolineare l’eccellente lavoro svolto dal nostro Provveditorato, che sempre di più quando è possibile considera con attenzione anche la sostenibilità ambientale come uno dei parametri per definire la tipologia e le modalità delle forniture richieste».

Anche perché spesso l’attenzione all’ambiente si traduce anche in un risparmio economico, come sottolinea la dott.ssa Michela Conte, Direttore Amministrativo dell’ULSS 7 Pedemontana:

«Il progetto “Azienda Paperless” è un buon esempio in questo senso: oltre a ridurre la carta, abbiamo potuto ritirare 130 stampanti su un totale di 170, riducendo così le tipologie di toner e di consumabili e dunque le spese.

Non solo, le stampanti recuperate grazie all’azione di razionalizzazione sono state catalogate e distinte tra quelle non più utilizzabili e quindi da dismettere, e quelle ancora utilizzabili che saranno in parte tenute come dispositivi di riserva e per la maggior parte vendute tramite un bando d’asta che l’Azienda andrà a promuovere».

Comunicato stampa n. 204

22 ottobre 2022