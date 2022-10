Questore: foglio di Via a 6 pregiudicati – Nella giornata di ieri, presso i padiglioni della Fiera di Vicenza, si è concluso l’evento “Vicenza Comics & Games 2022”, che ha registrato la presenza di numerosissimi visitatori, giovani e meno giovani, appassionati di cartoons e videogames. – COMIX & GAMES: tentano truffe a giovani visitatori

Durante la quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, estesa per l’occasione anche alle zone ove si stava svolgendo la manifestazione fieristica, all’esterno dei padiglioni della Fiera le Pattuglie della Squadra “Volanti” hanno proceduto all’identificazione di 6 soggetti sospettati di tentare delle truffe con la vendita di stampe contraffatte a giovani appassionati di fumetti, resi convinti della originalità delle stesse.