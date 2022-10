Questo il titolo dell’incontro organizzato da Cisl Vicenza e UCID in programma giovedì 3 novembre con la partecipazione del prof. Stefano Zamagni: un’occasione di riflessione sull’evoluzione delle relazioni tra imprese e territorio nell’attuale scenario economico e sociale – Cisl Vicenza e UCID: rigenerare l’impresa-comunità



È dai tempi di Alessandro Rossi

che le piccole e grandi aziende familiari promuovono lo sviluppo sociale di interi territori, in particolare nella nostra provincia.

Oggi è ancora così ma siamo sicuri che questo modello rappresenti il futuro delle relazioni tra le imprese e il territorio?

Per rispondere a questo interrogativo, Cisl Vicenza e l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) hanno organizzato per giovedì 3 novembre un incontro pubblico che vedrà come relatore principale il prof. Stefano Zamagni, docente di Etica e Mercati presso l’Università di Bologna.

L’incontro, con partecipazione gratuita e accesso libero, si svolgerà a partire dalle 15.30 presso la sede dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose (Borgo Santa Lucia n. 43 – Parking e ingresso all’evento: Viale Rodolfi 14-16) e vedrà una breve introduzione a cura di Raffaele Consiglio, segretario generale provinciale di Cisl Vicenza; Pier Francesco Verlato, presidente di UCID Vicenza, e Leopoldo Sandonà, direttore Istituto di Scienze Religiose.

«È la prima volta che il sindacato e un’associazione di imprenditori e manager organizzano insieme un evento di questo tipo – sottolinea Raffaele Consiglio – e questo conferma tutta la rilevanza del tema alla luce dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel nostro tessuto produttivo.

Sempre più spesso infatti le nostre aziende

vengono cedute ad acquirenti stranieri, spesso fondi di investimento, e questo inevitabilmente porta ad un indebolimento di quel legame tra impresa e territorio che storicamente è stato uno dei punti di forza del nostro modello di sviluppo.

Ma per le aziende che rimangono, che per fortuna sono la grande maggioranza, imprese che nel frattempo sono diventate di seconda o anche di terza generazione, come può configurarsi oggi il rapporto con la società?».

Un tema che deve essere affrontano anche considerando l’aspetto dimensionale, come sottolinea Pier Francesco Verlato: «La conformazione economica del nostro territorio è più che altro caratterizzata dalle piccole imprese: per questo motivo forse, più che di relazioni industriali in senso stretto, è più corretto parlare di relazioni tra l’imprenditore e il territorio, inteso come famiglie e comunità.

Del resto le imprese sono loro stesse delle comunità all’interno delle quali l’interesse deve essere il benessere di tutti: imprenditori e collaboratori, ferma restando la remunerazione del rischio d’impresa».

Comunicato stampa n. 22

31 ottobre 2022