In piazza dei Signori e contra’ Garibaldi il profumo di cioccolato ritornerà ad attrarre i più golosi, come avviene ogni anno in ottobre dal 2005 – CioccolandoVi 2022: Vicenza ripropone l’incanto del cioccolato

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre gli stand della 17^ edizione di CioccolandoVi porteranno a Vicenza tante dolci prelibatezze.

La manifestazione, creata da Confcommercio Vicenza (con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza) e organizzata in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza e con l’assessorato alla cultura, ha conservato intatta negli anni la propria identità, proponendo a ogni edizione solo prodotti di espositori che condividono la passione per il cioccolato, cibo amato che accomuna tutti e che non conosce confini.

Per questa edizione è prevista anche l’apertura straordinaria dei musei in orario serale. Il Museo civico di Palazzo Chiericati, Le Gallerie di Palazzo Thiene e la Basilica palladiana rimarranno aperti sabato 22 ottobre dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso 21.30). Aperto anche l’ufficio turistico di piazza Matteotti dalle 18 alle 21.30 per informazioni e per l’acquisto dei biglietti (https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/323549)

Gli stand di CioccolandoVi 2022 saranno a disposizione del pubblico venerdì 21 ottobre dalle 13 alle 23, sabato 22 ottobre dalle 9 alle 24 e domenica 23 ottobre dalle 10 alle 20.

L’iniziativa viene presentata oggi in sala Stucchi a Palazzo Trissino dall’assessore alla cultura Simona Siotto, dal presidente della delegazione Confcommercio di Vicenza Nicola Piccolo e dal direttore di Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero.

“CioccolandoVi è una manifestazione che è cresciuta negli anni grazie all’impegno di Confcommercio che ha creduto fortemente in questa iniziativa offrendo dei prodotti di qualità grazie a maestri cioccolatieri d’eccellenza. Certamente si conferma un valore aggiunto per la nostra città che si prepara ad una stagione ricca di proposte di intrattenimento e culturali” – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco.

“CioccolandoVi porterà in città tanti espositori da tutta italia e un piacevole percorso collegando piazza dei Signori, sede storica dell’evento, e contra’ Garibaldi. Ancora una volta proponiamo un’iniziativa sempre gradita dal pubblico che si arricchisce di ulteriori eventi collaterali e proposte culturali grazie alla collaborazione dell’assessorato alla cultura e della direzione musei. Sono certo che le dolci prelibatezze di alta qualità attireranno numerosi visitatori non solo dalla provincia, ma anche da altre regioni. CioccolandoVi è uno dei tanti eventi su cui lavoriamo costantemente consapevoli che l’investimento di forze sia indispensabile per costruire iniziative che diventano attrattori fondamentali per la rivitalizzazione del centro storico che sta garantendo anche in queste settimane di ottobre una presenza importante di turisti in città” – ha commentato l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine.

“Con piacere aderiamo a CioccolandoVi

e per la prima volta, nell’ambito di questa iniziativa, proponiamo l’apertura di alcune sedi museali della città in orario serale, sabato 22 ottobre. Chi raggiungerà la città oltre ad assaporare la cioccolata dei maestri cioccolatieri e trascorrere piacevoli momenti nel nostro centro storico potrà anche cogliere l’occasione per visitare il Museo civico di Palazzo Chiericati, Le Gallerie di Palazzo Thiene e la Basilica palladiana in orario serale” – è intervenuto l’assessore alla cultura Simona Siotto.

“CioccolandoVi resta fedele alla sua tradizione che vede, dal 2005, partecipare alla manifestazione un numero ristretto di aziende, selezionate fin da subito per la qualità del prodotto offerto, per la professionalità degli operatori che lo realizzano e spesso anche per la provenienza da aree che fanno la storia della cioccolateria italiana – ha detto Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio Vicenza –.

In questo weekend

ci attendiamo un bel numero di visitatori che arriveranno a Vicenza dalla provincia, ma anche dal Veneto e da fuori regione. La manifestazione è stata al centro, anche quest’anno, di una campagna social e web che ci dà grande soddisfazione: pensiamo che su Facebook l’evento ha raggiunto oltre 367 mila persone e il sito dedicato sta viaggiando in questo periodo a quasi 1800 visite al giorno. E non si tratta solo di vicentini, ma di appassionati di un po’ tutto il Veneto, il Trentino, la Lombardia, l’Emilia a confermare il richiamo ben oltre i confini provinciali che si è riusciti a creare in questi anni e che testimonia di per sé la qualità di questa manifestazione”.

“Anche quest’anno CioccolandoVi si presenta come un’ottima occasione per stare con la propria famiglia o con i propri amici, immersi tra tantissime golosità al cioccolato, buone per gli occhi e il palato, in una cornice di grande effetto com’è il centro storico di Vicenza – ha concluso Nicola Piccolo, presidente Delegazione Confcommercio di Vicenza e della Sezione 1 Confcommercio Centro Storico -.

Si tratta di una manifestazione che ogni anno, attirando moltissimo pubblico che proviene anche da fuori città, fa conoscere e promuove Vicenza. Anzi, CioccolandoVi diventa anche l’occasione per tanti di inserire Vicenza tra le città da visitare. Nel prossimo weekend il richiamo per il pubblico è semplicemente il buon cioccolato, ma sappiamo che nel futuro della città ci sono importanti eventi, come la mostra sugli egizi in Basilica palladiana e su questo auspicabile successo turistico noi crediamo molto. Vicenza è una città d’arte bellissima, che indubbiamente può crescere puntando sulla cultura e sugli eventi di qualità”.

CioccolandoVi 2022

porterà a Vicenza 22 aziende che riempiranno con la loro produzione di cioccolato e derivati dal cacao, dalle più svariate forme e varianti, i 42 stand bianchi messi a disposizione da Confcommercio Vicenza in due principali luoghi del centro storico.

Tra gli stand sarà possibile incontrare e conoscere alcuni dei più noti maestri cioccolatieri d’Italia e ammirare, gustare, acquistare prelibatezze al cioccolato per regalare un dolce momento a sé stessi o ad altri.

In ogni caso, sarà come sempre l’occasione per apprezzare il legame unico fra le tantissime proposte di cioccolato e il cioccolatiere che le ha create, seguendo rigidi protocolli di lavorazione che esaltano la materia prima.

CioccolandoVi ha contribuito nel tempo a far conoscere al consumatore le caratteristiche del buon cioccolato, le lavorazioni “non industriali”, rendendolo più consapevole e favorendo quindi un consumo di qualità.

In questa edizione gli “affezionati” di CioccolandoVi potranno ritrovare i cioccolatieri Antonio Schettini, Antonio Marino, Eros Moro, Giuseppe Di Maria, Ersilia Tomasin, Davide Appendino, Gianluca Bertolino. Nonché Marco Biolzi, Gabriele e Diego Mainero, Maurizio Obialero, Giorgio e Carla Zanlari. Oltre a Giancarlo Maestrone, dell’ACAI, l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani, nata nel 2007 per valorizzare, tutelare e difendere il Cioccolato puro, il Cioccolato con 100% di burro di cacao.

La partecipazione a CioccolandoVi è infatti riservata, come da tradizione, a un numero ristretto di aziende, selezionate in base a criteri di qualità, esperienza e luoghi di tradizione per le lavorazioni del cacao.

A CioccolandoVi non mancherà una grande quantità di cioccolato in ogni forma e gusto:

praline; tavolette monorigine, al cioccolato al latte, fondente, extrafondente, gianduia e aromatizzato; creme spalmabili, liquori al cioccolato; le deliziose torte, come la sacher, la gubana; frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, gianduiotti, tartufi, cuneesi; e ancora: nocciolati, cioccolecca e i più svariati soggetti di cioccolato.

In occasione di CioccolandoVi 2022,

il gruppo culturale “Le soete” propone per il pomeriggio di sabato 22 e domenica 23 ottobre, dalle 15 alle 17, un ‘cioccolatoso’ viaggio esotico, storico, artistico e culturale, tra gli stand dei maestri cioccolatieri di CioccolandoVi 2022, che si concluderà con la visita alla mostra “Non si farà mai più tal viaggio. Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo” alle Gallerie d’Italia – Vicenza (Info: 345 8097108; 349 6454934 o pattyroni55@gmail.com).

50&PIU’,

sponsor della manifestazione, sarà presente a CioccolandoVi con un proprio stand, dove i dirigenti dell’Associazione che si occupa di benessere e creatività per i senior, saranno a disposizione per dare informazioni sul programma di attività ricreative, conviviali e sportive pensate per tutti gli over 50.

Sabato 22 ottobre i negozi e i pubblici esercizi del centro storico potranno prolungare l’orario di apertura fino a tarda notte.

Anche quest’anno, CioccolandoVi si presenta, quindi, come un’ottima occasione per stare con la propria famiglia o con i propri amici. Insieme immersi tra tantissime golosità al cioccolato, buone per gli occhi e il palato, in una cornice di grande effetto com’è il centro storico di Vicenza.

Le informazioni sulla manifestazione e sugli eventi organizzati dagli operatori del centro storico per CioccolandoVi 2002 sono sul sito www.cioccolandovi.it