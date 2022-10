Come stimolare il ciclo con i rimedi naturali

A ogni donna è capitato, almeno una volta nella vita, che le mestruazioni si presentassero in ritardo di qualche giorno rispetto alla data prevista. Se si tratta di semplice irregolarità – e non di motivi patologici o di un’eventuale gravidanza – ci sono dei metodi naturali per stimolare il ciclo in ritardo.

Le irregolarità nel ciclo mestruale, soprattutto quando si parla di sbalzi temporali, non sono così infrequenti e possono provocare nella persona disagi e preoccupazioni sulla propria condizione. Questo fenomeno può indicare una condizione sottostante più o meno grave. Proprio per tale motivo, è consigliato rivolgersi a uno specialista per scongiurare il rischio di patologie o gravidanze indesiderate.

Mestruazioni, quali sono le cause di un eventuale ritardo

Essendo regolato dall’azione ormonale, il ciclo mestruale può essere influenzato dall’azione combinata di stress psicofisico, abitudini e stile di vita. Esclusa una gravidanza e il possibile arrivo della premenopausa, gli elementi che possono determinare un’alterazione anche ripetuta nel tempo del ciclo mestruale sono:

uno stile di vita non salutare in combinazione con abitudini scorrette;

in combinazione con abitudini scorrette; uno squilibrio ormonale;

l’assunzione di nuovi farmaci ;

; un’eccessiva magrezza o una condizione di sovrappeso.

I rimedi naturali per stimolare l’arrivo delle mestruazioni

Diamo uno sguardo a quali sono i migliori rimedi naturali per stimolare il ciclo.

Ricorda l’importanza dello sport: anche solo 30 minuti al giorno di attività fisica possono stimolare l’arrivo del ciclo. Via libera a una corsetta leggera o a una passeggiata vigorosa da svolgere all’aria aperta, l’ideale per migliorare la circolazione sanguigna. L’attività fisica rappresenta un forte stimolo per il metabolismo e, in generale, per regolarizzare il ritmo circadiano.

Se il ciclo continua a non arrivare non disperare: prova invece a concederti un po’ di sano relax. Le mestruazioni non coinvolgono soltanto le ovaie, bensì tutto l’organismo, dunque preoccupazioni e stress possono tradursi in un ciclo irregolare.

Magari è piena estate e non hai molta voglia di esporti a fonti di calore, ma devi sapere che il caldo è un vasodilatatore, che permette al sangue di defluire più agevolmente. Concediti un bel bagno caldo, oppure posiziona una borsa dell’acqua calda sull’area pelvica.

Anche una buona tisana, soprattutto se a base di sostanze emmenagoghe, può stimolare le mestruazioni e ridurre i crampi mestruali. Le erbe emmenagoghe, dunque in grado di stimolare le mestruazioni, sono: zenzero, prezzemolo, ginepro, calendula, zafferano, artemisia, e così via.