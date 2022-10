CI.TE.MO.S. Confartigianato Vicenza

Incontro e prove pratiche sul strada giovedì 20 sul tema ‘Tecnologia nell’auto’, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’ITS Meccatronico Veneto

Torna e riparte, dopo la pausa estiva, il festival CI.TE.MO.S. (Città Tecnologia Mobilità Sostenibile) promosso da Confartigianato Imprese Vicenza, con un appuntamento in programma per giovedì 20 ottobre.

L’occasione è per la tradizionale inaugurazione dell’Anno Accademico dell’ITS Meccatronico Veneto in programma alle ore 9.30 nel Centro Congressi di Via Fermi, un evento che vedrà una sala ‘tutto esaurito’ con protagoniste le classi prime dell’ITS Meccatronico Veneto (circa 100 studenti) e gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori ad indirizzo tecnico (Rossi e Lampertico).

A introdurre la mattinata,

dedicata alla “Tecnologia nell’auto”, dopo il benvenuto del vice sindaco di Vicenza, Matteo Celebron, sarà il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli, coordinatore scientifico Festival CI.TE.MO.S. e docente Università Sapienza di Roma.

Seguirà l’intervento di Giorgio Spanevello, Direttore generale ITS Academy Meccatronico, che illustrerà offerta formativa e sbocchi professionali dei percorsi offerti dall’Istituto.

Si entrerà quindi nel vivo del tema dell’incontro illustrando gli Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), i sistemi di assistenza avanzata al guidatore che debuttarono anni fà sui modelli di alta gamma, ma stanno arrivando progressivamente, anche sulle auto più piccole, citycar incluse.

Tali sistemi lavorano principalmente sulla sicurezza attiva, e in particolare nella prevenzione degli incidenti, proteggendo sia conducenti e passeggeri dei veicoli, ma anche gli utenti più deboli della strada, come pedoni e ciclisti. In particolare proprio sull’aspetto della sicurezza in frenata si concentreranno i tecnici di Automotive Safety Centre (ASC) di Vairano, invitati dalla Confartigianato Vicenza.

ASC è una struttura, realizzata a partire dal 1995,

per consentire a Quattroruote di disporre di un proprio impianto nel quale testare, in condizioni di sicurezza, le auto oggetto delle prove su strada poi pubblicate sulla rivista.

Nel corso degli anni, l’impianto si è evoluto, fino a diventare uno dei centri specializzati nell’automotive più importanti d’Europa.

I dettagli dei sistemi saranno illustrati dagli istruttori di ASC (Cristiano Resta, Gianfranco Rotondo e Alberto Albini) che alterneranno una prima una parte teorica legata a una panoramica sui sistemi ADAS e alla loro efficacia, e una parte pratica con ‘prove su strada’ nell’area parcheggio adiacente al Centro Congressi adeguatamente messa in sicurezza per l’occasione.

Vicenza – 18 ottobre 2022