Chiuppano: arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti

Polizia Locale NordEst Vicentino – A seguito di attività investigativa, lunedì 03 ottobre veniva eseguita perquisizione domiciliare in abitazione di Chiuppano (VI), nel cui orto stavano crescendo alcune piante di Cannabis, visibili dall’esterno.

Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto:

• n. 3 piante di Cannabis ancora in crescita e n. 7 già recise;

• n. 2 sacchetti contenenti complessivamente circa 500 grammi di Marijuana;

• n. 2 bilancini elettronici di precisione;

• n. 1 coltello che presentava evidenti residui da taglio di Hashish.

Il detentore di quanto sopra, N.M. 26enne, veniva allora sottoposto a perquisizione personale rinvenendo:

• un panetto di Hashish del peso di g. 86;

• un involucro di Hashish del peso di g. 22;

• 1,5 grammi di Eroina;

• un involucro di Oppio del peso di g. 6,47;

• n. 41 francobolli di carta assorbente imbevuti di LSD;

• somma in contanti di € 365,00, ritenuta provento dello spaccio.

N.M. veniva pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di mercoledì 05.10.2022 l’arresto veniva convalidato dal Tribunale di Vicenza, che,

in attesa del processo, disponeva la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia

Giudiziaria.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della Polizia Locale Nordest

Vicentino, e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona

sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga

sentenza irrevocabile di condanna”