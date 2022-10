Non sbaglia un colpo – Chef Cracco: promuovo Giorgia Meloni



‘Io in politica? Non mi interessa; RdC non va criminalizzato’ –

«Do un giudizio molto positivo di Giorgia Meloni premier in pectore», lo ha dichiarato il celebre chef Carlo Cracco intervistato da Klaus Davi a margine della prima Verticale di Ornellaia Bianco tenutasi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Il celeberrimo cuoco italiano ha inoltre parlato di reddito di cittadinanza; e ha rivelato di aver pagato 60.000 euro l’ultima bolletta della luce elettrica del suo ristorante. «Quanto può durare questa situazione? Finché c’è lavoro c’è speranza», ha chiosato chef Cracco.

«Non ho mai conosciuto Giorgia Meloni, ma le prime mosse che ha fatto dopo le elezioni mi sono sembrate molto positive: non l’ho vista gioire o cercare di sbragare subito; per cui già questo è un atteggiamento molto serio, molto responsabile. I problemi dell’Italia sono tanti. Il lavoro c’è, basta volerlo fare: prendersi in carico un problema e cercare di risolverlo.

C’è bisogno di serietà, professionalità e soprattutto volere bene a noi stessi e a questo nostro Paese».

«Io in politica? Credo che ognuno di noi si debba impegnare dove riesce meglio. Per cui ognuno deve portare un po’ di acqua al mulino del nostro Paese, importante è portarlo in maniera seria per tutti».

In merito ai cosiddetti ‘love brand’ come Ornellaia e Masseto, il notissimo cuoco vicentino ha osservato: «Simili eccellenze non nascono per caso, ma sono il frutto di passione, di fatica, di amore per il territorio. Noi Italiani siamo bravissimi in questo perché siamo degli artigiani; e anche nel mio campo della gastronomia il lavoro è molto artigianale e molto legato alla terra e al territorio».

«Il Sud Italia è la più grande riserva aurifera al mondo e come tale ha anche bisogno di investimenti in professionalità, in competenze e in cultura, cercando di fare un unico “sistema Paese” e non pensare che siano 2 parti diverse: in una si va in vacanza e nell’altra si va a lavorare. Ebbene se noi riusciamo a portare tutto questo anche al Sud, può diventare assolutamente molto meglio della Florida».

«Credo che il Reddito di Cittadinanza sia anche una innovazione e come tale va rispettata. L’importante è che vada a chi ne ha veramente bisogno (e ce ne sono persone che ne hanno bisogno), non deve andare a chi non ne ha bisogno. E qui entra in campo la serietà e la professionalità: se si fa un intervento per persone che ne hanno bisogno, non devono approfittarsene quelli che non hanno bisogno», lo ha dichiarato il celebre chef Carlo Cracco intervistato da Klaus Davi a margine della prima Verticale di Ornellaia Bianco tenutasi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

In copertina: Axel Heinz (ORNELLAIA) e chef Carlo Cracco.

Fonte Luca Bragadini (@klausdavi.com)