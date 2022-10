Un nuovo bando di contributi per cultura e turismo – L’edizione 2022 del Bando Unico Annuale – Cultura e Turismo prevede uno stanziamento di 259 mila euro. Le domande possono già essere presentate – CCIAA di Vicenza: bando di contributi per cultura e turismo

Continua l’impegno della Camera di Commercio di Vicenza

per immettere nel sistema economico locale risorse per sostenere nuovi progetti e investimenti, creando così un vero e proprio volano per lo sviluppo economico.

In questo contesto rientra anche l’edizione 2022 del Bando Unico Annuale – Cultura e Turismo, che prevede una dotazione di 259 mila euro per finanziare progetti di interesse collettivo presentati da soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali per il sistema economico, come ad esempio associazioni di categoria, fondazioni, consorzi di imprese, reti di imprese, etc.

Anche in questa edizione del Bando, la Camera di Commercio finanzierà progetti di ampio respiro finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione del turismo: in questa area tematica saranno ammesse una grande varietà di spese, dagli affitti di spazi espositivi all’acquisto o noleggio di beni, la produzione di libri, campagne pubblicitarie e di comunicazione in genere, ma anche contratti di collaborazione e consulenze, attività di formazione e molto altro.

Il contributo potrà coprire fino al 50% delle spese sostenute e fino a un valore massimo di 80 mila euro, mentre l’importo minimo di spesa per progetto per essere ammessi al bando è pari a 40 mila euro.

I progetti finanziati dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2022 e concludersi entro il 31 dicembre 2023.

In base al numero di richieste pervenute, la Camera di Commercio di Vicenza potrà inoltre valutare di potenziare la dotazione finanziaria del bando rispetto ai 259 mila euro già stanziati.

Le domande possono già essere presentate, tramite PEC (cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it); il termine ultimo per fare richiesta è il 28 ottobre.

Comunicato stampa n. 30

4 ottobre 2022