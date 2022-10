Sala concerti “Marcella Pobbe” (Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”) – Canzoni & Battaglie – Vicenza, 14 ottobre 2022 – ore 18,30

Gabrieli e Monteverdi maestri della Serenissima- Concerto realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e con il patrocinio del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”

Il Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”

ha avuto, e ha tuttora, un ruolo fondamentale nello studio del repertorio barocco e rinascimentale in Italia. Fin dai primi anni Novanta, il Dipartimento di Musica Antica (tra primi istituiti a rilasciare titoli accademici di primo e secondo livello in tale specializzazione) ha coinvolto studenti e insegnanti in numerosi progetti che hanno saputo coniugare la prassi esecutiva con la musicologia.

Il concerto dell’Ensemble del Dipartimento di Musica Antica di venerdì 14 ottobre alle 18,30 presso la Sala Pobbe del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” sarà, quindi, una naturale conseguenza di un ambiente di ricerca dedicata da trent’anni a tale repertorio. Inoltre, il programma “Canzoni & Battaglie” coinvolgerà una grande varietà di strumenti su modelli storici: dal consort di viola da gamba a quello di tromboni, dal violino al cornetto, dal clavicembalo alla tiorba.

I brani selezionati offrono uno spaccato dell’epoca d’oro della Serenissima, con le canzoni a più voci di Giovanni Gabrieli e uno dei momenti più alti della produzione monteverdiana: il celebre Combattimento di Tancredi e Clorinda su parole del Tasso.

A guidare la giovane formazione saranno due grandi esperti di questo straordinario repertorio, Bettina Hoffmann e Stefano Lorenzetti, che da anni coordinano una carriera internazionale e la dedicazione all’insegnamento.

Il concerto è dedicato a un altro grande insegnante del Pedrollo nonché brillante musicologo, Marco Di Pasquale, a un anno dalla sua scomparsa.

PROGRAMMA ED ESECUTORI

Giovanni Gabrieli (1557-1612)

Canzon Per Sonar Noni Toni a 12 da Sacrae Symphoniae, Gardano, Venezia, 1597

La Spiritata. Canzon prima a 4 da Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti, Venezia, Raverii, 1608

Canzon terza a 4 da Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti, Venezia, Raverii, 1608

Canzon per sonar duodecimi toni a 8 da Sacrae Symphoniae, Gardano, Venezia, 1597

Canzon VI a 7 da Canzoni et Sonate per sonar con ogni sorte de instrumenti, Venezia, Gardano, 1615

Canzon XVI à 12 da Canzoni et Sonate per sonar con ogni sorte de instrumenti, Venezia, Gardano, 1615

Sonata con tre violini da Canzoni et Sonate per sonar con ogni sorte de instrumenti, Venezia, Gardano, 1615

Canzon Septimi et Octavi Toni a 12 da Sacrae Symphoniae, Gardano, Venezia, 1597

Bettina Hoffmann, direzione

Dario Castello (1602-1631 Sonata decima sesta à 4 per stromenti d’arco – La battaglia

da Sonate concertate in stil moderno – Venezia 1629

Claudio Monteverdi (1567-1643): Combattimento di Tancredi et Clorinda

Parole dei signor Torquato Tasso

da Madrigali guerrieri, et amorosi, libro ottavo, Venezia 1638

Testo: Emanuele Petracco

Clorinda: Giorgia Sorichetti

Tancredi: Alberto Peretti

Stefano Lorenzetti, direzione

Elena Chilese, flauto dritto – Flavio Cinquetti, cornetto – Marco Cecconi, trombone contralto –

Riccardo Benetazzo, trombone tenore – Luca Mariotti, trombone basso – Fabio Rovere, trombone basso

Matteo Rozzi, violino – Elisa Franzini, violino

Martina Pettenon, violino e viola – Rolando Moro, violoncello

Adele Serena, viola da gamba soprano – Patrizia Belluzzo, viola da gamba tenore

Daniela Colangelo, viola da gamba bassa – Hiroyuki Tabuchi, viola da gamba bassa

Fabrizio Lepri, violone – Sofia Ferri, tiorba – Giulio Togni, clavicembalo

Stefano Lorenzetti

Ha studiato organo e clavicembalo con Kenneth Gilbert e parallelamente ha conseguito il dottorato di ricerca all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. La sua duplice vocazione di musicista e musicologo l’ha spinto ad esplorare prassi dimenticate, sperimentate nei CD dedicati alle opere di Giovanni Paolo Cima, Gerolamo Malvezzi, Giovanni della Casa, Ludovico Balbi, Giovanni Gabrieli, Domenico Cimarosa, Jean-BaptisteForqueray etc., che hanno riscosso il plauso della critica internazionale. La sua monografia su Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento (Olschki 2001) La sua monografia su Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento (Olschki 2001) è stata accolta con grande interesse dalla comunità scientifica internazionale.

Ha pubblicato, inoltre,

più di cinquanta saggi, gli ultimi dei quali dedicati ai rapporti tra la musica del Cinque-Seicento e l’arte della memoria, argomento su cui ha in preparazione una monografia, di imminente uscita presso la Libreria Musicale Italiana (LIM), dal titolo Nata per morire. Memoria della musica e musica della memoria in Età Moderna.

Ha tenuto concerti, convegni e conferenze in tutta Europa e negli Stati Uniti, ed in particolare all’Accademia Chigiana di Siena, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla rassegna O flos colendae dell’Opera di Santa Maria del fiore di Firenze, all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, al Centre d’Études Supérieures de la Renaissance di Tours, all’Università della California, Davis (Valente lectures), all’Università di Harvard, e alla Università di Stanford (Ron Alexander Lectures).

L’Early Music Review ha definito la sua ultima registrazione di musiche per organo di Giovanni Gabrieli: “a masterclass in timing; he judges notated spread chords with very great subtlety”. Insegna al Conservatorio di Vicenza e ai Corsi internazionali di perfezionamento musicale di Chiusi della Verna. Stefano Lorenzetti è former fellow dell’Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University in the City of New York.

Bettina Hoffmann

è tedesca e vive a Firenze dove svolge una vivace attività come violista da gamba, violoncellista e musicologa. Come solista e con il suo ensemble Modo Antiquo ha dato concerti nei maggiori festival e teatri europei. Tra la vasta produzione discografica sono da ricordare in particolare le incisioni dedicate a Marin Marais, Diego Ortiz, Silvestro Ganassi, Johann Schenck e Domenico Gabrielli. Nel 1997 e nel 2000, con due CD di Modo Antiquo, ha avuto la nomination ai Grammy Awards.

È autrice del “Catalogo della musica solistica e cameristica per viola da gamba” (LIM, 2001) e del compendio “La viola da gamba” èdito in italiano (L’Epos, 2010), in tedesco (Ortus, 2013) e in inglese (Routledge, 2018). Il volume “Gli archi bassi di Antonio Vivaldi” è uscito nel 2020 per l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi.

Bettina Hoffmann è docente al Conservatorio «Arrigo Pedrollo» di Vicenza. Ha ideato la biennale “Giornata Italiana della Viola da Gamba”, insignita con una medaglia dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e il “European Viola da Gamba Network”, un progetto sostenuto dalla Comunità Europea.