Cantare et sonare – Amor sacro & amor profano

La XVI edizione del Concorso di Canto Barocco “Premio Fatima Terzo”

è stata caratterizzata dal ritorno a un’apertura internazionale, dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, con partecipanti da tre continenti.

La vincitrice Sophia Santiago arriverà, infatti, da Philadelphia e canterà assieme all’ensemble I Musicali Affetti domenica 23 ottobre alle 17.00 presso le Gallerie d’Italia – Vicenza, sede museale di Intesa Sanpaolo.

Laureatasi in musica vocale sotto la guida di Faith Esham al Westminster Choir College nel 2019 proseguendo i suoi studi con John Aler, il soprano Sophia Santiago ha già debuttato in importanti ruoli mozartiani come Susanna (“Le nozze di Figaro”) e Pamina (“Die Zauberflöte”). La sua carriera eclettica, che spazia dalla musica antica a quella contemporanea, l’ha portata a ricevere numerosi riconoscimenti, tra cui il primo premio al NATS Vocal Competition nel 2018, il primo premio al WCC Voice Awards 2018 e il secondo premio al NATS Vocal Competition nel 2019.

per la sua interpretazione del programma “Cantare et Sonare”, in cui la Santiago affronterà un repertorio dedicato allo stile veneziano del XVII e XVIII secolo.

Si passerà dall’ardore ed esuberanza della “virtuosa cantatrice” Barbara Strozzi nella serenata “Hor che Apollo” alla raffinatezza del motetto vivaldiano “Nulla in mundo pax sincera”. Il soprano sarà in continuo dialogo con l’ensemble I Musicali Affetti, diretti da Fabio Missaggia, che eseguiranno anche sonate e sinfonie di A. Vivaldi, E.F. Dall’Abaco e S.Rossi.

Un concerto che si preannuncia all’insegna della qualità che ha sempre contraddistinto il Premio Fatima Terzo, in collaborazione con il Festival Grandezze & Meraviglie e Intesa Sanpaolo, dando la possibilità a giovani talenti di esibirsi all’interno di importanti realtà concertistiche italiane.

Info e biglietti su www.spazioemusica.it

Biglietto unico € 7,00

Prenotazione consigliata al numero verde 800.167619 o via email all’indirizzo vicenza@gallerieditalia.com

Sarà possibile anche acquistare i biglietti in loco a partire da un’ora prima dello spettacolo

Vicenza, 18 settembre 2022

PROGRAMMA

Rossi (ca. 1570-1630)

Sonata terza sopra l’Aria della Romanesca

da Il terzo libro di varie sonate (Venezia 1613)

Strozzi (1619-1677)

HOR CHE APOLLO

Serenata per soprano due violini e continuo da Arie op. VIII (Venezia 1664)

F. Dall’Abaco (1675-1742)

Concerto a quattro da chiesa n°10 op. II (Venezia 1708)

Allegro assai – Largo – Presto

Vivaldi (1678-1741)

Sinfonia in mi magg. per archi e continuo RV 131 (Allegro) – Andante – Allegro

Vivaldi (1678-1741)

NULLA IN MUNDO PAX SINCERA

Mottetto per soprano, due violini, viola e basso RV 630 (Aria) Allegro – Recitativo – (Aria) Allegro – Alleluia

Sophia Santiago

Primo premio al XVI concorso internazionale di canto barocco Premio Fatima Terzo 2022

I MUSICALI AFFETTI

Fabio Missaggia violino e direzione violino

Matteo Zanatto violino

Emanuele Marcante viola

Carlo Zanardi violoncello

Fabiano Merlante tiorba e chitarra barocca

Lorenzo Feder cembalo