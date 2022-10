Buon test per l’Anthea Vicenza Volley

Volley serie A2 femminile girone B, buon test per l’Anthea Vicenza Volley contro Casalmaggiore (1-2)

A Guastalla contro la Vbc Trasporti Pesanti la squadra di Ivan Iosi conquista il primo set e mette in mostra passi avanti nel gioco

Buon test per l’Anthea Vicenza Volley, formazione di A2 femminile che ieri (sabato) ha sostenuto un allenamento congiunto a Guastalla (Reggio Emilia) contro la Vbc Trasporti Casalmaggiore, squadra che milita nella massima serie italiana “rosa”.

La formazione di Ivan Iosi ha sorpreso le padrone di casa nel primo set, vinto 25-19, mentre Casalmaggiore si è aggiudicata i successivi due parziali, entrambi chiusi 25-17 dalla Vbc Trasporti Pesanti.

“Abbiamo giocato – tira le somme coach Iosi – un brillantissimo primo set, fatto di attenzione, qualità ed efficacia. Gli aspetti curati in allenamento cominciano a essere tangibili e questo ci permette di sviluppare maggior fluidità e compattezza. Abbiamo retto bene in ricezione e siamo stati presenti in difesa, garantendoci così buone soluzioni offensive.

Nei successivi due parziali siamo calati un po’, anche perché la Vbc ha abbassato notevolmente la soglia di errore e ha alzato l’asticella del proprio gioco. Oltre a un atteggiamento sempre positivo, fatto di attenzione e volitività, questa gara rappresenta per noi un buon segnale di crescita e di miglioramento”.

Mercoledì alle 19,30 (inizio riscaldamento) al palazzetto dello sport di Vicenza l’Anthea Vicenza Volley sosterrà un nuovo allenamento congiunto, questa volta con le friulane del Martignacco, prossime avversarie in campionato nel girone B di A2 femminile.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE-ANTHEA VICENZA VOLLEY 2-1

(19-25, 25-17, 25-17)

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Armillotta 2, Malual 14, Piva 14, Melandri 8, Scola 3, Braga 10, De Bortoli (L), Favari 1, Panazza. N.e.: Perinelli, Mangani, Dimitrova. All.: Pistola

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Cheli 5, Ferraro, Legros 9, Farina 4, Kavalenka 12, Panucci 4, Formaggio (L), Groff, Ottino 1, Munaron, Digonzelli 2, Martinez, Galazzo 1. All.: Iosi

Vicenza, 2 ottobre 2022

Nelle foto (Vbc Casalmaggiore) alcuni momenti del test di Guastalla

