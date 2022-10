Rassegna dedicata al fumetto in città – ottobre – novembre 2022 – Booom Bassano!

Grazie alla vivace collaborazione tra la Biblioteca Civica, la Libreria Palazzo Roberti e Villa Angaran San Giuseppe, partirà il prossimo 19 ottobre BOOOM BASSANO! una rassegna dedicata al mondo del fumetto.

Una serie di appuntamenti ed incontri per ragazze e ragazzi, ma anche adulti interessati, genitori, insegnanti ed educatori su quella che ormai viene generalmente indicata come la “nona arte”.

Proprio dalla recente ricerca “Chi è il lettore di fumetti in Italia?”, realizzata dall’Associazione Italiana Editori, emerge che sono quasi 9 milioni i lettori di fumetti in Italia, un fenomeno in continua crescita che appassiona trasversalmente grandi e piccini.

Mercoledì 19, 26 ottobre e 9, 16 novembre 2022

la Biblioteca civica ospiterà un corso per imparare a raccontare storie col disegno per ragazzi e ragazze, già da tempo sold-out, condotto da Iris Bisio, autrice padovana e recente vincitrice del premio Boscarato come miglior artista rivelazione dell’anno, assegnato dal Treviso Comic Book Festival.

Venerdì 21 ottobre 2022

presso Villa Angaran San Giuseppe si terrà un doppio appuntamento per approfondire il mondo del fumetto insieme al grande autore italiano Gud.

Si partirà alle 17.30 con il laboratorio frontale dedicato ai più giovani dai 10 ai 14 anni “Come creare fumetti”. In serata alle 20.30, l’imperdibile incontro “Ma perché legge solo fumetti?” pensato proprio per genitori e adulti interessati, in cui si imparerà a padroneggiare regole, grammatica e terminologia di questo linguaggio e condividerne la passione con i ragazzi.

Infine, per il target adulti e adolescenti, giovedì 17 novembre 2022 alle ore 18.00 in Libreria Palazzo Roberti si terrà la presentazione di “Calipso”, nuovo libro di Alice Berti, giovane e affermata fumettista bassanese che dialogherà con lo scrittore Matteo Righetto.

Come sottolineato dall’Assessore alla Cultura Giovannella Cabion: “La rassegna BOOM BASSANO! è un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza di questo medium così amato dalle nostre giovani generazioni ed è inoltre manifesto della preziosa sinergia tra tre importanti istituzioni culturale della nostra città di Bassano, quali la Biblioteca civica, la libreria Palazzo Roberti e Villa Angaran San Giuseppe”.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito, per ulteriori informazioni contattare:

Biblioteca civica – Galleria Ragazzi del ‘99

orari: lunedì 14.30-19.00 / da martedì a sabato 9.00-19.00

www.museibassano.it/it/eventi | biblioteca@comune.bassano.vi.it | 0424.519920

Libreria Palazzo Roberti – Via Jacopo da Ponte, 34

orari: da martedì a sabato 9.00-12.30 / 15.30-19.30 | domenica 10.30-12.30 / 15.30-19.30

www.palazzoroberti.it | info@palazzoroberti.it | 0424.522537

Villa Angaran San Giuseppe – Via Cà Morosini, 41- sempre aperta

www.villangaransangiuseppe.it | felicementefuori@gmail.com | 342.0857721

GLI OSPITI

ALICE BERTI

Nasce nel 1996 a Bassano del Grappa. Nel 2015 si avvicina al fumetto e all’illustrazione grazie al magazine indipendente NuName di Nupress. Nel 2017 pubblica il graphic novel Arabelle & Pica edito da Upper Comics, e lavora come storyboard artist per il film Finché c’è prosecco c’è speranza diretto da Antonio Padovan. Nel 2019 partecipa alla residenza artistica Diciottocchi di Lago Film Festival. Nello stesso anno illustra il singolo Bicicletta Intergalattica dell’album La super luna di Drone Kong, progetto musicale di Fabrizio Nikki Lavoro. Nel 2020 esce il suo primo graphic novel, Neon Brothers, e nel 2022 pubblica Calipso, entrambi editi da BAO Publishing.

IRIS BIASIO

Nasce nel 1994 in provincia di Padova. Illustratrice e fumettista, ha creato nel 2016 il progetto NeroVite, con cui ha pubblicato racconti brevi come Storia di Mu, Ommatokoita (2018) e La Casa dei Garofani (2019). Collabora con diverse realtà editoriali e tiene regolarmente corsi e workshop sul mondo del fumetto e dell’illustrazione. Mia sorella è pazza (2022) è il suo primo libro edito da Rizzoli Lizard.

GUD

Daniele Bonomo si è affermato nel panorama del fumetto italiano ed europeo sotto lo pseudonimo di Gud. È autore di vignette, strisce, graphic novel e racconti a fumetti per bambini, tra cui l’amatissima serie Timothy Top. Tiene laboratori, seminari e workshop in tutta Italia e in giro per il mondo “per dimostrare che tutti possono fare fumetti”. A tale scopo ha anche scritto due manuali bestseller: Tutti possono fare fumetti e Come creare fumetti pubblicati da Tunué.

Bassano del Grappa, 14 ottobre 2022