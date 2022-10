Blitz nella notte: scritte no vax alla Agenzia delle Entrate e in due sedi sindacali

Questa notte sconosciuti hanno imbrattato i muri, le porte e le vetrine di tre sedi cittadine della Cgil di Vicenza, dove sono presenti i servizi fiscali e il patronato INCA, che lavorano per tutelare lavoratrici, lavoratori, cittadine e cittadini. Le scritte infamano ed attaccano la Cgil e la persona del suo Segretario Generale.

«Condanniamo quanti scelgono di esprimere le proprie opinioni in forme violente ed intimidatorie – dichiara il segretario generale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni -, e come abbiamo fatto durante il regime fascista, quando le nostre sedi erano oggetto di attacchi e devastazioni, non ci lasceremo intimidire e proseguiremo la nostra azione sindacale non violenta e democratica».

