Sembra che l’inflazione peggiori, e gli elettori statunitensi stanno cercando leader per affrontare le loro difficoltà economiche confidano nei risultati delle Midterm Elections, invece di sostenere una guerra infinita in Ucraina – «Biden, Parla con Putin»

L’8 novembre si svolgeranno negli Stati Uniti

le elezioni di medio-termine per rinnovare la Camera dei Deputati, un terzo del Senato, una quarantina di governatori e assemblee di Stato ed enti vari, oltre che per referendum locali e leggi statali sull’aborto, che è stato cassato recentemente dalla Corte Suprema.

Kevin McCarthy, leader della minoranza alla Camera dei Rappresentanti USA (al suo ottavo mandato come rappresentante per il 23° distretto congressuale della California) segnala che la Camera guidata dal GOP (“Grand Old Party”) probabilmente si opporrà a ulteriori aiuti all’Ucraina.

Se i repubblicani otterranno il controllo della Camera a novembre potrebbero chiudere il rubinetto dei soldi per l’Ucraina. E McCarthy afferma: «Penso che le persone saranno più preoccupate per la recessione, e non scriveranno un assegno in bianco all’Ucraina.»

Il totale versato dagli Stati Uniti dall’invasione russa è di oltre 100 miliardi di dollari. Esso supera [ https://www.usaspending.gov/agency/department-of-state?fy=2022 ] il budget dell’intero Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Il 24 ottobre anche 30 democratici della Camera (quindi dello stesso partito di Biden) hanno inviato una lettera [ https://progressives.house.gov/_cache/files/5/5/5523c5cc-4028-4c46-8ee1-b56c7101c764/B7B3674EFB12D933EA4A2B97C7405DD4.10-24-22-cpc-letter-for-diplomacy-on-russia-ukraine-conflict.pdf ] al presidente Joe Biden esortandolo a impegnarsi in colloqui diretti con il presidente russo Vladmir Putin per cambiare drasticamente la sua strategia sulla guerra in Ucraina, e per concretizzare negoziati diretti con la Russia.

Lettera prontamente ritirata il giorno dopo, perché subissata da un torrente di critiche e reazioni isteriche [ https://theintercept.com/2022/10/25/house-progressives-letter-russia-ukraine-diplomacy/ ].

Intanto la situazione sembra farsi di giorno in giorno più preoccupante.

Gli Stati Uniti dispiegano truppe in Romania, e sono pronti alla fase successiva del conflitto in Ucraina.

I paracadutisti della 101st Airborne Division (Air Assault), noti come “Aquile urlanti”, sono stati schierati nella base aerea rumena di Mihail Kogalniceanu a luglio 2022.

La 101a è una delle unità d’élite degli Stati Uniti. Un suo trasferimento in Europa avvenne per la prima volta a Vicenza (Camp Ederle), mentre il dispiegamento più significativo dell’unità fu durante la seconda guerra mondiale, quando la divisione partecipò, tra l’altro, al più grande sbarco anfibio alleato della storia in Normandia il 6 giugno 1944, e all’Operazione Market Garden (la più grande azione aviotrasportata della storia: circa 40.000 forze aviotrasportate) sui cieli dei Paesi Bassi il 17 – 27 settembre 1944. Lungo il corridoio tra Eindhoven e Arnhem.

Le Screaming Eagles sono addestrate per schierarsi in poche ore su qualsiasi campo di battaglia.

Circa 4.700 militari svolgeranno compiti presso la base rumena. Il gruppo di combattimento della 2a brigata è divenuto il centro operativo della formazione.

Alcuni comandanti di questa unità si sono lasciati andare ad atteggiamenti da bullo, con dichiarazioni poco rassicuranti considerando che se lo fanno è evidente il consenso della componente politica, e osservato che i militari sono addestrati ad ubbidire. [ https://www.ideeazione.com/gli-stati-uniti-pronti-a-passare-alla-fase-successiva-del-conflitto-in-ucraina/ ]

I comandanti della 101a aviotrasportata, che Washington ha schierato in Romania in mezzo all’aggravarsi delle relazioni tra Russia e NATO, dichiarano la disponibilità delle truppe statunitensi ad entrare in Ucraina.

In un’intervista con CBS News,

il comandante della 2a Brigade Combat Team, il colonnello Edwin Matthaidesse, ha affermato che i soldati sono «pronti a combattere la prossima notte se c’è un’escalation militare o un attacco alla NATO.»

Il vice comandante della divisione, il generale di brigata John Lubas, ha aggiunto: «siamo pronti a difendere ogni centimetro del terreno della NATO. […] Abbiamo capacità uniche, come le nostre capacità di attacco aereo […] Siamo fanteria leggera, ma la nostra mobilità comprende la capacità, il coordinamento e la direzione di attacchi aerei.»

Oleksandr Bartosh, corrispondente e membro dell’Accademia delle scienze militari della Romania, ritiene che a causa del loro piccolo numero le Screaming Eagles non rappresentino un serio pericolo, «ma dal punto di vista dell’escalation della situazione, questa è sicuramente una minaccia, dal momento che il passaggio al territorio dell’Ucraina pone automaticamente l’esercito americano in una posizione di contatto diretto con le forze armate della Federazione Russa.»

Secondo Bartosh, gli USA possono trovare “qualsiasi scusa” per attraversare il confine ucraino. «Gli Stati Uniti stanno già combattendo per procura in Ucraina: le forze armate ucraine (AFU) sono usate da loro come carne da cannone. E ora questi ragazzi coraggiosi della 101a si offriranno come un’equivalente.», ha aggiunto.

«Gli americani non saranno in grado di condurre un’offensiva in assenza di rifornimenti a tutti gli effetti, e con la mancanza di potenziale dei carri armati.

Ma gli Stati Uniti possono organizzare una provocazione nucleare, perché in Polonia ci sono molti lanciatori Mk 41 per missili da crociera Tomahawk che possono trasportare una testata nucleare», commenta Alexander Artamonov, [ https://valdaiclub.com/about/experts/172/ ] esperto militare e laureato all’Accademia Diplomatica Superiore di Francia.

Creso (596 a.C. – forse 546 a.C.) è passato di moda:

«Nessuno può essere così folle da preferire la guerra alla pace: con la pace i figli seppelliscono i padri, con la guerra sono i padri a seppellire i figli.» considerando che l’uso dell’atomica non farà certo distinzioni. Per cui facciamo affidamento sul discernimento degli elettori americani che si recheranno alle urne l’8 novembre.

Anche perché secondo un approfondimento di Bloomberg l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia [ https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-20/russia-s-ukraine-war-prompts-arctic-rivalry-in-setback-for-climate-change?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall ] ha accelerato una gara tra le grandi potenze per il predominio al Polo nord, con conseguenze potenzialmente disastrose per il pianeta.

Infatti le sanzioni statunitensi contro la Russia quest’anno hanno provocato un crollo del transito internazionale lungo la Northern Sea Route.

Per anni, la Russia ha beneficiato della Northern Sea Route, una sezione chiave del Passaggio a Nord-Est che collega gli oceani Pacifico e Atlantico attraverso l’Artico.

Estesa attraverso la Zona Economica Esclusiva della Russia, la rotta è spesso libera dai ghiacci in estate e le navi rompighiaccio russe possono renderla accessibile in inverno alle nazioni amiche.

Un viaggio dal Giappone all’Europa può durare solo 10 giorni attraverso questa rotta del Circolo Polare Artico, rispetto agli oltre 20 del Canale di Suez e agli oltre 30 del Capo di Buona Speranza.

«La geopolitica nell’Artico sta cambiando», ha detto all’Assemblea del Circolo Polare Artico di quest’anno Alar Karis, presidente dell’Estonia, che ha chiesto lo status di osservatore nel Consiglio Artico. «Pertanto non dobbiamo pensare solo al clima e all’ambiente quando parliamo della regione, ma anche alla diplomazia e alla deterrenza.»

A questo punto, come non ricordare quanto Bertrand Russell affermava: «La guerra non stabilisce chi ha ragione, ma solo chi sopravvive.»

Enzo Trentin