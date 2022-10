Il rosso da Marostica è quarto assoluto, primo di gruppo e di classe, tra le porte di una vecchia speciale del Città di Schio mentre Masiero prepara, in anticipo, il 2023 – Battaglin: al Monte di Malo revival vincente



La prima edizione dello Slalom Monte di Malo

ha portato all’onore delle cronache la brillante idea, proposta da Rally Club Team di Isola Vicentina, di dare vita ad un evento dedicato agli specialisti delle birillate su una ex speciale del Rally Città di Schio, un mix che ha attirato numerosi rallysti che di questa strada conservano ricordi speciali.

Tra di loro, in casa Rally Team, a spiccare è stato indubbiamente Alessandro Battaglin, presentatosi al via con una vettura non propriamente adatta a questa tipologia di specialità.

Il rosso da Marostica, al volante della Hyundai i20 R5 curata da PR2 Sport, si è invece ben destreggiato tra le porte di casa, viaggiando con costanza ai piani alti della generale.

Colpaccio quasi sfiorato per lui, quarto in classifica assoluta a meno 2,08 dal podio, che non offusca la soddisfazione per la bella doppietta siglata in gruppo A ed in classe A>2000.

“È stato emozionante tornare a correre qui”

– racconta Battaglin – “perchè parliamo di una delle prove speciali storiche del Rally Città di Schio. Non amo i birilli e nemmeno sono tanto digeribili dalla nostra vettura ma volevamo essere presenti per capire se eravamo a posto dopo i problemi avuti al San Martino di Castrozza.

Essendo vicino a casa non ci siamo fatti sfuggire questa bella occasione e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto dell’esperienza.

Se capiterà ancora l’occasione di poterci essere non esiteremo. Il percorso si è rivelato abbastanza impegnativo perchè, porte a parte, si affrontavano veri tratti di speciale. Abbiamo portato a casa un ottimo risultato, paragonato agli specialisti di categoria. Siamo molto felici.”

Da un portacolori che guarda al prossimo futuro ad un altro già orientato alla stagione 2023.

Stiamo parlando di Emanuele Masiero,

in gara con la sua consueta Citroen Saxo gruppo A, a conti fatti sesto di classe A1600 e nono nella generale di gruppo A, soddisfatto per il lavoro svolto sul setup della vettura del double chevron, rivoluzionata prima del weekend.

“Una gara molto bella” – racconta Masiero – “ed anche il percorso, nuovo per tutti. Siamo venuti qui per testare il nuovo assetto che abbiamo montato sulla Saxo. Era una prova per cercare di capire e per lavorare per il 2023. Non avendo nessuna validità abbiamo sfruttato questa occasione per evitare di guardare il cronometro.

Ci siamo concentrati unicamente sul lavoro che dovevamo svolgere.

Abbiamo affrontato l’intero weekend con gomme usate, proprio per questo motivo. Complimenti agli organizzatori anche se qualche pecca c’è stata, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei tempi negli incolonnamenti. Sicuramente miglioreranno.”

“Bello rivedere le vetture in gara a Malo” – fa loro eco Pier Domenico Fiorese (presidente Rally Team) – “perchè, per i meno giovani, questa è stata una delle prove speciali storiche del Rally Città di Schio negli anni passati. Complimenti a Rally Club Team, di Isola Vicentina, per aver scelto di mettere in piedi questa manifestazione.

È stato bello esserci e siamo certi che, già dalla prossima edizione, i numeri potranno crescere rapidamente. Bravi anche i nostri al via.”

Rosà (VI), 18 Ottobre 2022

Immagine di Alessandro Battaglin, in azione (immagine a cura di Mario Leonelli)