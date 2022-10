Bassano del Grappa: denunciato cittadino rumeno

In data 15 ottobre 2022 è stato denunciato in stato di libertà da personale di questo Commissariato di P.S., per i reati di “Falsità materiale commessa dal privato” e “Uso di atto falso”, nonché sanzionato amministrativamente per guida senza patente, il cittadino rumeno F.C., di anni 47, residente in Cartigliano (VI).

Durante il servizio pomeridiano, la Volante notava transitare a velocità sostenuta un’autovettura nel centralissimo Viale delle Fosse di Bassano del Grappa (VI), con a bordo un uomo ed una donna e, pertanto, i poliziotti fermavano e decidevano di controllare gli occupanti dell’auto.

Durante il controllo dei documenti, gli operanti notavano delle piccole imperfezioni alla patente di guida rumena, in corso di validità, esibita dal conducente, tali da suscitare dubbi sulla veridicità e, quindi, mediante un’apposita strumentazione, si approfondivano i controlli rilevando che effettivamente era stato usato del comune inchiostro, per trascrivere i dati sopra il documento.

Mediante la banca dati informatica europea, in uso alle forze di Polizia, si verificava che il documento di guida rumeno era intestato un altro cittadino rumeno di anni 33, persona che non aveva mai soggiornato in Italia, neppure per una breve vacanza.

Il rumeno fermato riferiva di aver “regolarmente” conseguito la patente in questione, portandosi in Romania nell’anno 2018, iscrivendosi ad una scuola guida, di cui non ricordava intestazione né tantomeno l’indirizzo, di aver pagato un corrispettivo economico di circa 800,00 €, soldi che avrebbe dato ad un amico.

Questura di Vicenza – Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa –