Basilica palladiana: potenziamento della sorveglianza

La Basilica palladiana riceverà in dono una strumentazione per il potenziamento della sorveglianza da Fondazione Enzo Hruby.

Si tratta di un’apparecchiatura Wisnet server + storage che consentirà di gestire in maniera continuativa e coordinata tutto il sistema di sorveglianza del monumento.

Pertanto, tutte le telecamere verranno collegate in rete e la visualizzazione sarà possibile in un punto unico. Non solo durante le esposizioni temporanee, ma anche nel periodo di apertura del monumento. Migliorando così il livello di sicurezza del monumento e l’efficienza del presidio del personale.

Il costo dell’apparecchiatura è stimato in 8.900 euro.

La Fondazione Enzo Hruby,

che non ha finalità di lucro e persegue obiettivi connotati da valenza sociale, ha lo scopo di promuovere una cultura della sicurezza intesa quale protezione e salvaguardia dei beni pubblici e privati, in particolare di quelli di interesse artistico, monumentale, storico e paesaggistico, attraverso l’uso di apparecchiature appropriate.

L’associazione ha organizzato, insieme al Comune di Vicenza, il convegno dal titolo “Fragile e Prezioso. Un patrimonio straordinario da conoscere, rispettare e proteggere” che si è tenuto il 27 ottobre al Teatro Olimpico.

Sono intervenuti il sindaco Francesco Rucco, l’assessore alla cultura Simona Siotto, il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt e il vicepresidente della Fondazione Enzo Hruby Carlo Hruby. Ha moderato l’incontro il giornalista Claudio Micalizio, direttore di Radio Roma. Nel corso dell’evento si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della sedicesima edizione del Premio H d’oro, il concorso organizzato dalla Fondazione Hruby che conferisce un riconoscimento alle migliori realizzazioni di sicurezza.

https://www.fondazionehruby.org/