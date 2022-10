C’è ancora qualche giorno per iscriversi a JUNIORchestra – Il sogno di far parte di una band è a portata di nota!

C’è ancora posto, in particolare per archi e fiati, per prender parte all’esperienza JUNIORchestra, l’orchestra giovanile, nata all’interno di Istituto Musicale, che permette a giovani dagli otto ai diciotto anni di realizzare il sogno di far parte di una band, con tutte le emozioni e il divertimento che nascono dal suonare assieme ad altri ragazzi.

Il requisito per l’iscrizione è cantare o suonare uno strumento da almeno un anno. Poi, una volta entrati a far parte di JUNIORchestra, si potrà imparare a suonare i classici del rock con tanti nuovi amici.

JUNIORchestra,

infatti, offre ai partecipanti la possibilità di crescere artisticamente grazie a una proposta ricca e varia che comprende 60 ore di lezioni, l’affiancamento con video tutorial, registrazioni audio/video, la realizzazione di videoclip, workshop con esperti ed un attestato di frequenza.

Tutto questo con un impegno di un giorno a settimana, al lunedì dalle 17.00 alle 18.30.

Gli insegnanti Elisabetta Cuman e Andrea Cerato, ideatori e curatori del progetto, adatteranno le parti musicali secondo il livello artistico di ciascun componente della band, in modo da permettere a tutti di partecipare, suonare ed accrescere la propria formazione musicale.

Andrea Navarin cura, invece, il piano editoriale, i profili social, i video tutorial di supporto e gli spazi sul canale YouTube.

Il pubblico potrà quindi conoscere ed applaudire i ragazzi di JUNIORchestra in occasione dei concerti; già tenuti quelli a Arquà Petrarca e a Schio, il prossimo è previsto il 12 novembre al Teatro Comunale.

«La possibilità di far parte dell’organico di una grande band dove imparare a suonare i classici del rock è un’opportunità davvero da non perdere per i nostri giovani – è il commento dell’assessora all’Istituto Musicale, Anna Maria Savio – .

L’energia della musica, e soprattutto di fare musica insieme, con la guida di insegnanti qualificati, permette di crescere in creatività in modo armonioso. L’esperienza in studio d’incisione, gli workshop guidati da musicisti ed esperti nel campo musicale, i concerti, la creazione di videoclip professionali sono sicuramente occasioni importanti che uniscono divertimento e formazione».

«JUNIORchestra – spiegano Elisabetta Cuman ed Andrea Cerato –

è nata nel febbraio 2020, mentre il Covid fermava il mondo. Forti della difficile situazione da tutti noi vissuta, abbiamo fatto dell’idea di condivisione la spina dorsale della nostra giovane realtà.

Prove, concerti, workshop, registrazioni, videoclip, camp estivi, tutto quello che proponiamo ha lo scopo di vivere in gruppo un’esperienza e, allo stesso tempo, dare una formazione musicale a 360 gradi.

Cerchiamo di trasmettere il valore del lavoro di squadra, rinforzando il senso di collaborazione e rispetto, il reciproco aiuto e le regole condivise. Come Henry Ford un tempo disse: mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo»

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al n. 340 1484780 o scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica: juniorchestra@istitutomusicaleveneto.it

Fonte Comune di Thiene, 27 Ottobre 2022