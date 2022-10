Nel pomeriggio, di venerdì, è stata individuata in un canalone la donna 77enne di Gambellara di cui non si avevano più notizie da ieri, dopo non essere rientrata da un giro nei boschi alla ricerca di funghi in località Sprea a Badia Calavena: ritrovata la 77enne scomparsa

La donna, infreddolita tuttavia cosciente è stata trovata dai vigili del fuoco e dal personale del soccorso alpino, che stavano percorrendo i due pendii del canalone.

Sono ora in corso le operazioni di recupero della donna in fondo al dirupo da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per l’impossibilità dell’utilizzo dell’elicottero per la fitta vegetazione.

Alle ricerche iniziate ieri sera hanno preso parte i nuclei cinofili, il reparto volo, gli operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso), gli operatori SAPR dei vigili del fuoco, personale del soccorso alpino, volontari.

Oggi pomeriggio sul posto per coordinare le operazioni di soccorso il comandante dei vigili del fuoco di Verona Luigi Giudice.